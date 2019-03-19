主人一聲令下！「9條牽繩一起動」　汪軍團秩序網讚爆

▲主人一個口令，9隻狗狗馬上聽從指令一起動作。（圖／臉書粉專「10犬10美的生活點滴分享」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

一個口令一個動作！住在新北市的飼主洪宗德家中養了10隻狗狗，這天他帶著其中9隻毛孩一起到公園散步，要一次帶著這麼多隻狗出門不是件容易的事，但這些孩子們卻比想像中還要守規矩，在主人還沒發聲之前，牠們乖乖地待在原地，直到把拔說了「走」，9條牽繩才馬上動起來，超有秩序的汪汪軍團讓網友讚爆！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

大約6年前，洪宗德在寵物展上遇見了他的第一隻狗狗「洪梅子」，「陪朋友去逛寵物展時，發現牠躲在認養攤位的鐵籠內，四五隻窩在籠子，就只有牠不理我，所以很莫名其妙下把牠帶回來，開始了這條路。」而後陸陸續續的救援、收編至今，家裡已經變成一個擁有10隻狗狗的大家庭，雖然一次要負擔起10個毛孩的生活起居，但他仍非常有耐心，一步一步慢慢找到和諧共處的方法。

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▲家裡一共有10隻狗狗，非常熱鬧！

▲白汪汪「洪梅子」是第一個來到家裡的汪星人。

飼主不吝嗇地分享自己的小撇步，他認為，「沒有教不好的孩子，只有主人本身沒有掌控到訣竅及方式而已。」因此用心觀察及賞罰非常重要。帶狗狗出門散步的時候，可以先讓毛孩習慣主人的腳步、口令，同時讓牠們把專注力放在家長身上，避免隨意暴衝，當走到比較大的空間時，再讓毛孩自由地奔跑玩耍當作獎勵，如此一來，孩子就會比較容易接受先前的教育方式。

洪宗德表示，第一隻狗狗來到身邊的時候，花了很多心思互相磨合，才找到適合彼此的相處模式；而他也會針對陸續來到家裡的孩子先進行單獨教育，再慢慢地帶著牠們一起出門，「其實毛孩之間也會相互學習與觀察，我也會運用短牽繩及雙頭牽繩，讓牠們相互習慣與制衡力量，習慣彼此的位置，所以我要時常去觀察牠們的默契，配合做出適當的調整才行。」

▲其中「洪米t」因為體型較小，無法和兄弟姊妹們一起牽著出門散步。

至於日後還會不會繼續收編毛孩，洪宗德則表示，「目前應該不會，因為能力有限，也要顧及牠們的感受，畢竟多一隻就會多分割對於牠們的愛。」此外他也強調，外出時牽繩真的很重要，為了避免造成不必要的困擾，移動的時候還是要繫上牽繩才好；同時他也希望人們能夠更尊重生命、尊重動物，即使不愛牠們也不要任意傷害。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲飼主強調「牽繩很重要」，呼籲毛家長外出時必定要好好牽著孩子。

▼影片為臉書粉專「10犬10美的生活點滴分享」授權提供

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