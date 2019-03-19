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車輪餅好香～囧臉貓委屈「想討又不敢」反覆伸手萌炸！

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▲囧臉貓想討吃又不敢，表情萌炸。（圖／網友Chi Hsien Fu授權提供）

▲喵：爸...我...我也想...。（圖／網友Chi Hsien Fu授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「可以分人家吃一口嗎...」住在新北中和的囧臉貓「歐弟」是隻金吉拉混摺耳貓，天生就擁有一張無辜臉的牠，做任何事看起來都格外委屈。這天把拔獨自享用著香噴噴的車輪餅，一旁的歐弟不禁肚子餓了起來，默默地飄到爸爸身邊想要討上一口，卻又害怕被罵不敢大方討食，反覆伸手的模樣萌翻眾人！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

把拔Chi Hsien Fu笑說，當天他坐在床上邊看電視邊吃車輪餅，飄出的香味不小心把毛孩引來，原本就長得無辜的歐弟討吃起來更顯得委屈巴巴，加上毛孩本身個性相較內向膽小的關係，也不敢理直氣壯地和爸爸要食物，瞧牠想討吃又不敢討的模樣，不僅把拔被萌翻，就連網友也全被融化了！

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▲囧臉貓想討吃又不敢，表情萌炸。（圖／網友Chi Hsien Fu授權提供）

▲歐弟無時無刻都看起來很委屈。

▲囧臉貓想討吃又不敢，表情萌炸。（圖／網友Chi Hsien Fu授權提供）

▲歐弟：臭奴才！我要吃車輪餅！

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「好無辜的臉喔」、「分牠吃一口吧」、「快點給他吃！什麼都給他～」、「真的好囧哈哈囧得超可愛」、「是清朝鰲拜轉世嗎？」、「好客氣的貓」、「好可憐的表情快給他吃啦哈哈哈」、「鬍鬚好搶戲啊！」、「好可愛啊！！！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲囧臉貓想討吃又不敢，表情萌炸。（圖／網友Chi Hsien Fu授權提供）

▲「歐弟你怎麼了？」；「說了八百次了，我！沒！事！」

▲囧臉貓想討吃又不敢，表情萌炸。（圖／網友Chi Hsien Fu授權提供）

▲喵：我真的沒有心情不好。

▼影片為網友Chi Hsien Fu授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 喵喵金吉拉摺耳貓車輪餅囧臉

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