橘貓記仇「暴打吹風機」洩憤：誰叫你吹我　媽笑到蝦龜

▲橘貓暴打吹風機洩憤。（圖／翻攝自抖音APP「174430272」，下同）

寵物小組／綜合報導

許多毛孩一生中最討厭洗澡和吹毛！抖音APP用戶「174430272」分享了一段影片，這天家裡的橘貓趁著吹風機「落單」在椅子上，牠抓準時機衝上前報仇，對著吹風機展開一連串暴打伺候，誓言要讓它看不到明天的太陽，怨念極深模樣超爆笑，同時媽媽也已經在一旁笑到「蝦龜」，快要喘不過氣了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

王姓網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」轉貼影片並註解，「誰叫你吹我。吹我。吹我。哈哈哈哈。」無辜的吹風機被放置在椅子上一動也不動，沒想到記恨的橘貓卻看準對方沒人掩護，衝上去狂毆了它一頓，拳拳到位的模樣，看得出主子真的很生氣，彷彿氣噗噗說著，「今晚不打死你我不當貓！」

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影片上傳至臉書後，網友看了全笑歪表示，「真的氣炸了」、「卯起來揍耶」、「用生命在打」、「笑死我了」，「牠是多討厭XDD」、「拳拳到肉」、「太可愛了啦（很氣）」、「怨念很深」、「你再吹ㄚ再吹ㄚ！」、「看我不打死你！」、「很會記仇欸好可愛」、「動保嗎？這裡有人虐吹風機（？）」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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