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汪堅持帶它散步！　膚色娃娃秒變「石頭保護色」媽崩潰

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▲汪堅持帶娃娃出門，膚色娃娃秒變「石頭保護色」。（圖／網友Yi-jun Lin授權提供）

▲乍看還以為是顆石頭的丁丁娃娃。（圖／網友Yi-jun Lin授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

住在台中市的米克斯「莉卡」有個從小就非常寶貝的丁丁娃娃，這天牠和馬麻出門散步，卻堅持要帶著娃娃出去兜風，沒想到當他們回家時，原本白白胖胖的丁丁被弄髒得像顆灰色大石頭，讓媽媽超崩潰，令人惋惜的是，這是丁丁第一次和莉卡出門，卻也是最後一次了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻Yi-jun Lin表示，當年家人們是在山上意外撿到莉卡，可能是因為流浪過的關係，莉卡非常膽小也非常黏人，因此給了牠一隻丁丁娃娃，那是牠狗生中第一個玩具，不管到哪裡都會拖著它跑來跑去，曾有幾次甚至想帶著它出門，但是家人怕牠弄髒所以拒絕了，沒想到這次難得讓毛孩帶出門玩，就馬上徹底弄髒了。

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▲汪堅持帶娃娃出門，膚色娃娃秒變「石頭保護色」。（圖／網友Yi-jun Lin授權提供）

▲莉卡從小就非常黏人，就連娃娃也必須隨身攜帶。

「我好像看到娃娃的怨氣。」媽媽無奈又崩潰地說道，原本白白胖胖的丁丁，在短短的幾小時內，就變得像一顆灰色石頭，瞬間和地板融為一體，馬麻第一眼看到時甚至認不出來，「牠都會含著牠的玩具拖地板，但是因為以前都在家裡，所以沒那麼髒，這次讓我整個傻眼，棉花整個髒掉，只能再買新的了。」

照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑壞，「曬黑了」、「保護色...」、「我以為是石頭XD」、「黑化的丁丁」、「直接就變水泥地板了」、「娃娃石化了」、「變虎斑！」、「可能這才是牠愛的顏色」、「這是彈塗魚嗎」、「丁丁變色了」、「非洲丁丁的概念」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲汪堅持帶娃娃出門，膚色娃娃秒變「石頭保護色」。（圖／網友Yi-jun Lin授權提供）

▲莉卡還會跟著馬麻一起去工作。

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關鍵字： 汪汪娃娃石頭

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