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「關門夾尾巴」害貓咪痛到慘叫　12歲童笑開懷錄影炫耀

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▲12歲男童夾貓尾巴虐貓。（圖／翻攝自臉書Jose Tarango）

▲12歲男童夾貓尾巴，貓咪痛到慘叫掙扎。（圖／翻攝自臉書Jose Tarango）

寵物小組／綜合報導

日前位於美國加州蘭卡斯特，有位12歲男童錄下自己的虐貓行徑，他刻意喬位子大力關門夾貓尾巴，貓咪痛到淒厲慘叫，數度想要逃跑，但男童卻興奮地笑了出來，一而再再而三地傷害貓咪，惡劣舉止讓大批網友憤怒不已。據了解，警方已經受理案件並展開調查。

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這天男童將家裡的貓咪抱到門邊，粗暴地抓起牠的尾巴，直到喬好位子後，竟大力地關起房門，此時貓咪痛得慘叫一聲，便想立即逃跑，沒想到男童卻歇斯底里地將貓抓回，執意對貓咪做出二度傷害，且這次男童竟變本加厲，直接把房門緊閉，貓咪的尾巴被緊緊夾住動彈不得，痛得不斷掙扎大叫，但男童卻因此笑得更開心，殘暴行為令人髮指。

▲12歲男童夾貓尾巴虐貓。（圖／翻攝自臉書Jose Tarango）

▲男童對待貓咪方式相當粗魯殘暴。

對此，蘭卡斯特警察局（Lancaster Police Department）指出，當地兩位青少年（男童與他的妹妹）涉及違法虐待動物，目前已經受理案件並展開調查，同時將所有案情轉交費爾菲爾德少年檢察官（Fairfield County Juvenile Prosecutor）審查，將對其家庭及事件背景進一步調查後採取法律行動。

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關鍵字： 虐貓關門尾巴兒童

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