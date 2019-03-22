「媽寶柴」想念狂塞奶　姐被當空氣心碎：我也有出國...

▲媽寶柴偏心只對媽媽撒嬌開飛機耳，卻把一同出國的姐姐晾在一旁。（圖／網友Siting Lai授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

奴才終究只是個奴才...住在新北板橋的柴犬「歐德（Order）」是個超偏心的毛孩，這天出國玩好幾天的媽媽和姐姐終於回家，沒想到歐德竟只對著馬麻開飛機狂撒嬌，完全忽視姐姐的存在，就算姐姐心累地在一旁喊著「我也有出國」，但毛孩卻什麼都聽不見，只顧著和自己最愛的媽媽放閃。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

姐姐Siting Lai表示，平常幾乎都是她在餵飯，也常常會買玩具、零食給歐德，但牠似乎知道誰才是真正的金主，必須討好誰才會有肉肉可以吃，因此一向都對媽咪很塞奶，卻總是只把姐姐當成奴才，只有看到姐姐手上有食物時，才會願意主動靠近，一直以來也不曾迎接她回家過。

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▲哥哥回家時，歐德也會在門口迎接。

▲和姐姐拍照時，卻仍要家人用食物引誘才願意。

不僅如此，姐姐還苦笑表示，「我每天溜牠好像是幫別人遛狗一樣，像工具人每天騎車帶牠去公園。」愛撒嬌的歐德只要看到認識的人，就會馬上飛奔過去開飛機耳，但不論姐姐怎麼叫牠都不肯理，平時就連一張合照都不願意和姐姐拍，非得要哥哥在一旁拿著食物引誘，牠才勉強擺出皮笑肉不笑的表情入鏡，讓Siting Lai超無奈。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「這就是身為主人跟僕人的差別待遇」、「總覺得他下一秒想回頭跟妳說：賣剎」、「哈哈哈哈我也有出國無限循環」、「歐德說～姐姐你負責錄影就好」、「沒聽到就是沒聽到」、「一定常偷塞零食」、「趕快想辦法巴結」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲如果沒有食物，歐德和姐姐合照會非常不甘願。

▲柴：奴才你今晚就睡地上吧。

▼影片為網友Siting Lai授權提供

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