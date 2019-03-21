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狗群路上互嗆！俗辣柴「抱媽大腿」狂叫囂：打我啊笨蛋

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▲狗群路上嗆聲，柴犬抱主人大腿叫囂。（圖／翻攝自抖音「521Andy_cute」）

▲互不相識的狗群在路上吵架。（圖／翻攝自抖音「521Andy_cute」，下同）

寵物小組／綜合報導

「本汪有老木罩，不怕！」抖音APP用戶「521Andy_cute」分享了一段影片，這天幾隻汪汪外出散步時，一言不合就和路上互不熟識的狗狗吵起來，瞧牠們一個比一個還兇猛，這時阿柴也不甘示弱，對著其他汪星人大膽嗆聲，沒想到鏡頭一轉過來，卻發現牠叫囂同時竟抱著馬麻的大腿，「狗仗人勢」的畫面讓人笑噴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

臉書粉絲專頁「最愛米克斯」轉貼了影片並註解，「狗仗人勢...一定要先抱住主人的腿才行。」畫面中幾隻狗狗吵得不可開交，誰都不願意讓誰，這時卻聽到另一邊傳來更兇狠的叫聲，沒想到鏡頭一轉，驚見1隻柴犬巴在主人腿上，卻仍然理直氣壯地對著其他狗狗叫囂，原本滿分的氣勢瞬間降到0，就連媽媽也忍不住笑出來。

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▲狗群路上嗆聲，柴犬抱主人大腿叫囂。（圖／翻攝自抖音「521Andy_cute」）

▲柴犬卻抱著主人大腿，仗著有人罩，大膽對其他狗狗叫囂。

影片上傳至臉書後，網友看了全都笑歪表示，「哈哈哈哈哈哈哈笑死」、「有靠山齁」、「害怕但不能輸」、「柴柴總是不讓人失望XD」、「哈哈怎麼這麼可愛」、「狗仗人勢的概念」、「笑死，機掰柴」、「抱主人壓壓驚」、「超好笑」、「太有戲了這柴」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 柴犬嗆聲吵架大腿

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