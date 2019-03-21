水餃剛包好卻被「蓋印章」　主子肉掌認證：這顆我的！

▲水餃剛包好卻被主子蓋章認證。（圖／網友Sasa Chan授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

不用想就知道「偷水餃賊」是誰了！住在香港的網友Sasa Chan日前PO出友人家中的照片，滿桌剛包好看似美味的水餃堆中，竟意外發現了亮點！其中一顆水餃似乎有著與眾不同的花紋，仔細一看，原來是主子踩過的痕跡，彷彿刻意在餃子上蓋了印章「宣示主權」，暗示媽媽那顆專屬於牠！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Sasa Chan根據友人的說法表示，由於老家住在大陸河南，北方人天天吃麵食、餃子，因此家裡都會自己包水餃，而愛貓「妮妮」是個不挑食的孩子，還非常喜歡吃餃子，只要聞到家裡飄來水餃味，就會忍不住上前偷吃兩口，這天牠原本準備到桌上偷抓餃子，卻在犯案途中被媽媽發現，所以才會只蓋了個肉掌印章便逃離現場，留下了這顆被主子認證的餃子。

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▲喵：這顆我先訂下來了喔！

照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「被腳腳踩過了」、「啪躋～包很好料沒爆出來XDDD」、「這顆萬中選一，經過主子蓋章認證了」、「還好沒當T台在走！」、「我猜那顆比較好吃」、「我以為有貓躲在裡面。。一直在找貓」、「這顆不要，其他通通包起來」、「一秒變“水腳”」、「可惡！貓掌餃子，肯定大賣」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲妮妮非常愛吃水餃，常常上桌偷抓。

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