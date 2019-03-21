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浪幼後腿反折癱瘓　「第1次被抱」傻住感動：被疼愛的感覺

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▲小幼犬後腿癱瘓拖行，沒被抱過受寵若驚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲癱瘓小幼犬被遺棄在廢棄空屋。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」，下同）

寵物小組／綜合報導

「棄養的總有千百種理由，孩子們無從埋怨，無法選擇，被丟哪裡就從哪裡開始流浪。」知名動物救援人士徐文良日前獲報，雲林縣古坑鄉的一處廢棄空屋中，有2隻疑似遭棄養的小幼犬，其中1隻甚至還拖著癱瘓的後腿忍痛行動，所幸附近居民及時發現協助通報，沒被疼愛過的牠們，被徐文良抱起的反應令人鼻酸。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

協助通報的大姐無奈又心疼地說，「不能亂棄養啦！真的很夭壽。」不到1歲的小幼幼，推測可能是因為流浪時不幸被車撞，才導致兩腿癱瘓，牠忍痛拖著後腿爬行，關節處傷痕累累磨破皮，但牠仍非常開朗活潑，沒有因為身體不健全而喪志；陪伴牠的另1隻咖啡汪哥哥，雖然年紀小，卻懂得互相照顧。

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▲小幼犬後腿癱瘓拖行，沒被抱過受寵若驚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲小幼犬雖然行動不便，見到人仍活潑迎接。

▲小幼犬後腿癱瘓拖行，沒被抱過受寵若驚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲汪哥哥看到受傷的弟弟被抱起，擔心地望著。

「人跟人的感情都還不見得能這麼好。」眼看著這對小兄弟的感情如此深厚，徐文良非常感動，當他抱起癱瘓的小幼時，一旁的汪哥哥著急又害怕，擔心地望著受傷的弟弟，在徐文良身邊打轉；沒想到下秒輪到牠被抱在懷裡時，卻出現了讓人心疼又有趣的反應，沒被疼愛過的牠，嚇得直盯著徐文良不放，眼神裡充滿了五味雜陳的情緒，像是受寵若驚，又像是答謝。

▲小幼犬後腿癱瘓拖行，沒被抱過受寵若驚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲汪哥哥被抱起後，嚇得盯著徐文良好幾秒。

▲小幼犬後腿癱瘓拖行，沒被抱過受寵若驚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲兄弟倆感情非常深厚，從頭到尾緊緊依偎著彼此。

徐文良心疼地將2幼犬抱到車上，餓壞的牠們狼吞虎嚥接連吃了2碗罐罐，兄弟倆緊緊依偎著彼此，眼神從害怕緊張逐漸變得安心穩定，再也不用擔心要過著挨餓的日子，只不過無辜的汪弟弟，卻可能從此得靠著輪椅生活了。

徐文良強調，政府的控管不當與飼主的一再遺棄，導致浪犬問題重蹈覆轍，最後演變成狗追車、傷人的社會問題，除了節育，政府要勇於承擔問題犬的安置才能防止並減少類似事件再次發生，地方和政府應該要持續協調因應對策，而不是用不理性的手段，「把A區的狗丟到B區，這樣浪犬的問題一樣存在，只是在被丟棄的地方製造出相同的問題。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小幼犬後腿癱瘓拖行，沒被抱過受寵若驚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲小幼犬雖立即就醫治療，卻很可能得終生靠著輪椅生活。

 

關鍵字： 幼犬汪汪癱瘓棄養徐文良（徐園長護生園）

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