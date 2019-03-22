媽獨享肉肉不分！臭臉汪監視「假哭抗議」：啊～我好餓

▲汪：給我肉肉，其餘免談。（圖／臉書粉專「搞怪姐妹花（漂漂&八寶）」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「馬麻你忍心我這樣挨餓嗎？」新北板橋的貪吃米克斯「漂漂」這天看準媽媽正在享用晚餐，便刻意在一旁卡位等肉肉，只見牠不斷刷存在感，望著香味四溢的肉肉瘋狂裝可憐，數度假哭哀號博取同情，沒想到媽媽拒絕給肉後，牠甚至直接瞪著對方施壓，讓主人無奈直呼，「可以讓我好好吃頓飯嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻靖文表示，漂漂一直都是個傲嬌的小朋友，從小想要做什麼，就一定得順著牠的意，不然就會吵到主人妥協為止。每當桌上出現了牠最愛的肉肉，漂漂就會開始吵著要吃，不斷在旁邊唉唉叫，叫到媽咪理牠為止才肯罷休；若是沒有肉肉的話，便無論如何都不理主人。

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▲只要是漂漂想做的事，牠一定會堅持到底，否則就會擺出一張臭臉。

▲漂漂：肉肉給我交出來。

影片中可以看到，漂漂的身後還有一隻黑狗「八寶」，不同於固執的漂漂，八寶在家就像個小媳婦一樣，總是乖乖地守好本分不吵也不鬧，但牠知道只要跟著漂漂就會有東西吃，因此經常黏在姐姐屁股後面，雖然漂漂偶爾會兇牠，但是在妹妹被別人欺負的時候，汪姐姐則會勇敢地挺身而出，「自己的妹妹只能自己欺負！」

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，看過的網友全都笑翻表示，「一口就好」、「明明就有肉肉，麻麻睜眼說瞎話」、「孩子的表情實在太經典」、「心裡os馬麻明明就在吃肉肉」、「ㄨ～～～～拉長音太可愛了」、「後面那隻表情很多餒」、「吃飯壓力好大喔」、「拜托賞他肉屑屑吧」、「當媽媽說沒有肉肉時，狗狗眼睛看著碗內想：這不是肉肉嗎？？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲八寶和漂漂個性截然不同，擁有小媳婦性格。

▲汪：馬麻要放飯了嗎？

▼影片為臉書粉專「搞怪姐妹花（漂漂&八寶）」授權提供

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