2柴吵架搞冷戰...媽協助「握手和好」牠秒縮：我不想！

▲柴：我還沒準備要跟你和好。（圖／網友Yahsuan Tsai授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「我要跟牠冷戰5分鐘。」住在高雄的赤柴「芫荽」與白柴「柚子」這天因為一言不合吵了起來，雙方的飼主眼看這樣不是辦法，便決定協助2汪和好，分別舉起牠們的小手手互相碰觸表示「握手言和」，沒想到2柴卻露出超不耐煩的表情，柚子甚至低吼抗議然後轉身離去，讓在場的友人全笑壞！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

事實上，這是2汪第一次見面，4個月大的芫荽因為還沒跟其他狗狗相處過的關係，一見到同類便興奮地上前打招呼，沒想到卻被柚子兇了，3歲的柚子非常奇特，牠特別喜歡像是阿金一樣的大型犬，卻極度討厭柴犬，尤其是會和牠爭奪漂亮姐姐的萌柴，芫荽也因此無心地踩到了柚子的地雷，才爆發了這一場小衝突。

請繼續往下閱讀...

▲芫荽對待任何人都非常熱情，是個親人的小男孩。

▲柚子只喜歡大型犬，最討厭和牠搶漂亮姐姐的柴犬。

芫荽是個非常活潑好動又親人的小男孩，只要看到陌生人就會開啟飛機耳撒嬌，這天朋友們一起和樂地聚在家中，沒想到2柴卻突然吵起來，雙方僵持不下，誰也不願意先開口和對方說話，於是主人便決定幫助牠們和好，舉起2汪的手手彼此碰觸，怎料柚子卻變得更生氣，直接縮手低吼逃離現場。

這樣的情節讓現場的友人都笑翻了，芫荽媽也將「和好大會」的影片PO至臉書社團「柴犬司令部」中，網友看了紛紛笑歪表示，「兩只吵架喔，看起來不甘不願的」、「根本不想和好XD」、「分道揚鑣！」、「整個不想和好」、「太可愛了哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲芫荽從小就這麼萌，難怪柚子會把牠當成勁敵啦！

▼影片為網友Yahsuan Tsai授權提供

▼更多精采影音