浪喵霸佔引擎蓋睡翻　車主偷拍萌樣反被「上下打量」超無奈

▲喵：誰准你吵朕睡覺了？（圖／網友唐伯強授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

所謂的「乞丐趕廟公」！住在基隆市的網友唐伯強這天準備去牽車時，遠遠地就看見他停在路邊的車上，竟被一隻萌萌的浪貓霸佔了，喵喵悠哉地躺在引擎蓋上曬著日光浴，這時車主偷偷靠近拿起手機錄影，沒想到卻不小心吵醒了貓咪，牠不耐煩地對著車主上下打量了一番，接著哈氣完然後離去，讓車主超無奈。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

唐伯強將影片PO至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」笑說，「台灣是個寶島真好睡，一直想笑被我憋住。我太調皮了。有起床氣。我還被下上看了一下加哈氣，真委屈。哀～～～反了！反了。」鳩佔鵲巢的喵喵一看見車主偷拍牠後，氣噗噗地上下打量對方，甚至朝著他哈氣，最後才默默將車子還給車主，結束了這場小鬧劇。

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▲其實車主家中也有隻豹貓「虎爺」。

網友看了這段影片後紛紛笑說，「吵主子睡覺，是頭不要了嗎！？」、「衝X小！本喵睡的正爽欸」、「超可愛的～睡起來的臉超呆萌」、「喵的！睡覺睡到一半有刺客想暗殺本王」、「好漂亮的毛色喔」、「會被撿屍啦」、「真希望哪天我車上也有這個」、「根本土匪流氓呀」、「借我睡一下你拍什麼拍」、「車子啟動前記得拍拍拍拍」。

其實唐伯強也有隻可愛的豹貓「虎爺」，因此看到路上的浪貓更有親切感，虎爺是個非常乖巧的孩子，只要呼喊牠的名字，牠就會從遠方興奮地飛奔上來；不僅如此，虎爺甚至能聽懂家人說的話，若是聽到關鍵字「按摩」，牠就會主動爬上把拔的身體踏踏，提供最舒適的VIP服務。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲只要呼喊虎爺說要「按摩」，牠就會爬上主人身體踏踏。

▲虎爺非常聽話也很聰明。

▼影片為網友唐伯強授權提供

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