早餐店巧遇「八點檔渣男」緊牽米克斯！　網讚：愛狗加分

▲早餐店巧遇「八點檔渣男」陳志強緊牽米克斯。（圖／網友何素秋提供）

寵物小組／綜合報導

演員陳志強在八點檔《炮仔聲》中飾演渣男張正浩，實力派演技讓觀眾氣得牙癢癢，日前卻有網友PO出在早餐店巧遇照片，畫面中陳志強緊緊牽著愛犬「黑秀」，寵溺狗狗的眼神翻轉了他在戲裡深植人心的反派印象，許多網友瞬間被圈粉，也紛紛大讚表示，「喜歡米克斯的男人最帥！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

陳志強飾演的渣男張正浩為榮華富貴而拋棄正宮、扶正小三，不過戲外的他其實是個愛狗的暖男，臉書上也經常PO出和愛犬互動的照片。黑秀是他1年多前出外景時遇見的流浪米克斯，當時的黑秀僅2個月大左右，被善心人士安置在鐵籠裡不斷嚶嚶叫，引起了愛狗的陳志強注意，他捨不得小黑狗繼續在外受苦，便決定要給這隻汪妹妹一個家。

請繼續往下閱讀...

▲陳志強1年多前出外景時遇見了黑秀。（圖／翻攝自陳志強臉書）

▲黏人的黑秀和把拔感情非常好。（圖／翻攝自陳志強臉書）

他曾在臉書上PO出與黑秀的合照表示，「之前，她也許會懷疑為什麽來到這個世界；現在，我謝謝她來到了我們的世界～」可見父女倆已經是彼此不可或缺的存在。日前網友何素秋在家裡附近早餐店看見一隻毛色黑亮柔順的漂亮狗狗，於是上前攀談稱讚兩句，這才發現原來飼主正是陳志強本人，她將照片PO至網路後，引起了廣大網友迴響。

網友們看了陳志強與漂亮的黑秀照片後，紛紛被他的愛狗形象圈粉，暖心稱讚表示，「黑狗毛好黑好亮」、「愛狗就是優質男」、「有狗有讚」、「突然覺得正浩其實也沒那麼渣」、「我直接被圈粉」、「愛汪的男人最帥」、「小黑一臉驕傲」、「正浩喜歡米克斯，加分了」、「天啊，我可以原諒他的渣」、「他其實很愛狗狗的，他也有去過徐園長護生園」、「戲演的好，現實也是大好人棒棒的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲愛狗的陳志強一直都很想養一隻狗狗，而緣分讓黑秀和他相遇了。（圖／翻攝自陳志強臉書）

▲網友全都被陳志強的愛狗形象圈粉。（圖／翻攝自陳志強臉書）

▼更多精采影音