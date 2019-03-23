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影／撿浪浪就抓去丟！3週後爸讓小虎妹「趴肚睡覺」不准送養

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記者陳靜／採訪報導

毛孩總有一股神奇魔力能把長輩融化！住在台南市永康區的網友Crissy Huang無奈表示，爸爸一直都很反對家人從外面撿浪浪回家，曾放話如果撿了貓咪回來就要丟掉，沒想到前陣子有隻小虎斑主動溜進了家裡，而爸爸不但沒抓去丟，甚至還讓小貓趴在自己肚子上睡覺，把影片拍下來傳給家人炫耀，讓女兒超傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲撿浪浪就抓去丟！3週後...爸讓小虎妹「趴肚睡覺」。（圖／網友Crissy Huang授權提供）

▲爸曾嗆「撿浪浪就丟掉」，如今卻將貓咪惜命命。（圖／網友Crissy Huang授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

家裡開機車行的姐姐Crissy Huang說，大約3、4個禮拜前，虎斑喵主動溜進車行裡，躲在狗狗的碗裡偷吃飼料，家人看著飢餓的小貓非常不捨，於是決定暫時讓牠住下來，再找機會幫牠送養，沒想到原本反對收編浪浪的爸爸，竟堅決不准任何人把貓咪送走，甚至還待牠像親女兒般疼惜，和當初放話的爸爸判若兩人。

▲撿浪浪就抓去丟！3週後...爸讓小虎妹「趴肚睡覺」。（圖／網友Crissy Huang授權提供）

▲當時小虎妹溜進狗狗碗裡偷吃飼料。

▲撿浪浪就抓去丟！3週後...爸讓小虎妹「趴肚睡覺」。（圖／網友Crissy Huang授權提供）

▲虎斑妹妹意外因此找到了一個家。

目前3至6個月大的虎斑妹妹平時脾氣非常好也很黏人，來到家裡的這段日子，除了睡覺時間之外，喵喵幾乎都窩在把拔身邊看著他工作，偶爾也會欺負一下家裡的汪哥哥Money，原本不喜歡浪浪的爸爸，也因此瞬間變成貓奴，家人不僅常常被爸爸用愛貓照片洗版炫耀，爸媽之間無時無刻也都在談論貓咪的話題，讓Crissy Huang無奈直呼，「這真的是我爸嗎？」

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全都被融化笑回，「你不用幫這隻貓找領養人了，你幫自己找吧」、「嘴巴說不要身體倒是挺誠實的」、「你的確幫貓找到認養人了啊......」、「中貓毒，這沒藥醫了，放棄吧」、「牠自己征服了妳爸爸」、「誰都無法抗拒愛撒嬌的貓孩」、「是妳名義上的爸爸找到他的女鵝了」、「主子電力超強丫！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲撿浪浪就抓去丟！3週後...爸讓小虎妹「趴肚睡覺」。（圖／網友Crissy Huang授權提供）

▲喵喵總是會陪著爸爸一起工作。

▲撿浪浪就抓去丟！3週後...爸讓小虎妹「趴肚睡覺」。（圖／網友Crissy Huang授權提供）

▲13歲的汪哥哥Money經常被貓咪欺負。

▼影片為網友Crissy Huang授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 虎斑貓喵喵浪浪肚子睡覺

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大眼喵「嗯嗯」超用力Φ ω Φ　顏面神經失控一起施力狂嘟嘴

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