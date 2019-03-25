神經質黑柴莫名「弄獅」　赤柴無言淡定看：有事嗎....

▲黑柴：老哥，趕快陪我玩啊！（圖／翻攝自IG@qooraramama，下同）
寵物小組／綜合報導
一樣飼料養百種柴！日本這對柴犬兄妹總是笑料不斷，這天赤柴哥哥「Qoo（くう）」安穩地坐在客廳發呆，沒想到這時屁孩黑柴妹「Rara（ララ）」竟突然開始發瘋，對著哥哥莫名做出「弄獅」的動作來回挑釁，怎料穩重的哥哥連理都懶得理牠，靜靜地看著妹妹自己耍寶，場面超爆笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
日本IG@qooraramama經常分享柴柴兄妹的逗趣日常，幼稚的黑柴妹Rara總是做出許多讓人不解的行為，愛捉弄哥哥的牠時不時就要挑戰一下對方的極限，不過Qoo似乎已經習慣了牠的無厘頭，被挑釁早已是例行公事之一，因此見到柴妹突然發神經，哥哥也見怪不怪，淡定地看待這一切了。
影片上傳至IG後，2柴的反應形成強烈對比，網友看了紛紛笑回，「黑柴好屁XD」、「汪：我懶得理牠了」、「笑死哈哈哈太可愛了」、「無奈的赤柴，表情好可愛」、「過動柴開關打開了」、「淡定哥」、「冷靜一下哥們」、「小屁柴求陪玩」、「跟我家的2隻狗狗一模一樣」、「刷存在感的孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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