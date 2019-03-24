特別企劃／7歲臘腸車禍離世　屋內柯基突狼嚎、凝視空床位10分鐘

▲感情深厚的汪汪夫妻似乎能夠感應到彼此。（圖／飼主吳雁婷提供）

文／飼主吳雁婷

我是花蓮人，我想分享一下我家毛孩的故事，左邊這隻臘腸叫做黑糖，7歲左右，右邊的柯基叫做麻吉，牠快兩歲了，麻吉是後來才到我家的孩子，也是黑糖的老婆，麻吉經常欺負黑糖常常兇祂，但黑糖不在意，是個優質暖男，只要有好吃的都會先讓給老婆，老婆吃相差還會幫牠撿乾淨，直到去年12月初，黑糖發生了車禍。

當下麻吉在室內沒有看見，卻好像知道出了祂車禍，便開始像狼嚎般的狂叫，當天晚上上樓以後，黑糖似乎還留在家中跟著我回到房間，因為麻吉突然看著我床鋪上黑糖經常躺著的位置，盯著看了10多分鐘，還有一直在低鳴，不論我怎麼叫麻吉、引誘麻吉，牠都一直盯著黑糖經常躺過的位置，眼神從未離開，在發生事故後的幾天，麻吉偶爾都還是會盯著某一處，小聲的低鳴，讓我覺得黑糖依然在我旁邊陪著我。

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【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

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1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地

2.至少一張相關照片（須為橫圖）

3.字數盡量150字以上

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