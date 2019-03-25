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柴犬遭「呼巴掌、抓頸摔地」！　女錄影PO網喊：好可憐喔

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▲飼主呼柴犬巴掌、抓頸摔地惹議。（圖／網友提供）

▲飼主呼柴犬巴掌、抓頸摔地惹議。（圖／網友提供）

寵物小組／綜合報導

一名網友在Dcard上PO出一段影片指出，日前在Instagram上看到一位飼主不當管教狗狗，畫面中男子氣沖沖責罵柴犬「皮在癢」，並往狗狗臉上呼了一個巴掌，接著抓起柴犬的後頸，將牠重摔在地，害得狗狗撞到籠子，趕緊跑進鐵籠躲著。一連串的「訓狗」行為讓網友氣炸了，揚言要肉搜。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，這隻柴犬疑似因為做錯事被主人「懲罰」，飼主氣得打了牠一掌還發出巨響，下一秒更抓起狗狗後頸，將牠丟到籠子旁邊、要牠「進去」，手無寸鐵的柴犬只能默默被教訓，委屈地躲進小小的籠子裡。拍攝者全程在一旁喊著「好可憐」，卻無上前阻止，還將畫面上傳至IG限時動態，同時寫下註解「被打了」，引發爭議。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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據了解，事發地點疑似是在台北市，目前動保處仍在進一步釐清狀況中。不過，此影片已讓廣大的愛狗網友怒批，「這樣對狗太過分了吧」、「好心疼狗狗，怎麼可以這樣」、「人家狗狗是要讓你疼愛的，不是這樣讓你糟蹋的」、「一隻狗塞到那麼小的籠子裡真的可憐= =」、「錄影片的是在幸災樂禍嗎？？」

適當的教育能讓毛孩與人類相處得更融洽，但是不當的管教方式可能違反《動保法》第30-1條，可處以3千至1萬5千元罰緩。此外，若宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失者，將處以2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

關鍵字： 柴犬巴掌虐狗

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