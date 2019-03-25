三花、玳瑁姐妹「神撞臉」只差花色 　網笑：同款包色的概念

▲三花貓、玳瑁貓神撞臉。（圖／網友孫聖欽授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

這2喵簡直就是同個模子印出來的啊！住在高雄的飼主孫聖欽分享了家中主子的神撞臉照，同胎出生的三花貓「歡妹」與玳瑁貓「咬人貓」，雖然乍看之下花色相差甚遠，但是仔細一看，卻能發現牠們的五官長得一模一樣，水汪汪的大眼睛和無辜的神情，就像是「同款包色」的概念！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

孫聖欽大約在4年前撿到了4隻同胎不同色的小貓，當時的牠們各個受傷掉毛，全身上下都是黴菌，不美麗的外型導致送養碰壁，於是孫聖欽便決定自己收編，沒想到這4隻貓咪卻都是「潛力股」，整理乾淨後的牠們一個比一個還要可愛，其中飼主甚至發現歡妹與咬人貓雖然花色不同，其他特徵卻長得一模一樣。

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▲水汪汪的大眼睛和無辜眼神完全一樣啊！

▲毫無違和感的2喵合成照。

姐妹倆個性非常相似，撒嬌功力一流也非常親人，偶爾都喜歡調皮搗蛋，但方式卻不一樣；貪吃的咬人貓若是肚子餓了，即使奴才還在熟睡也會硬把他挖起來，人稱「呼嚕發電機」的牠，只要主人走到哪就跟到哪，甚至還會玩你丟我撿的遊戲；而呆萌的歡妹則像是個天生的表情包，除了招牌大眼還會歪頭賣萌拜託，但是卻非常愛亂抓沙發，總讓主人好氣又好笑。

▲歡妹：奴才罷託～再給一個罐罐嘛～（傻眼咬人貓）

▲咬人貓小時候超愛咬人，但是撒嬌模樣超萌。

此外，飼主也經常用相機幫喵孩們記錄生活的每一刻，他甚至拍出歡妹與咬人貓一模一樣的角度，網友看了紛紛融化表示，「好可愛啊，眼睛超圓的」、「真的，一樣可愛！」、「跟買衣服一樣包色的概念」、「感覺像是修圖前與修圖後的對比XD」、「拍幾百張才挑出這樣的同步照。足見奴才傻傻的愛」、「染髮前、染髮後」、「去斑前與去斑後。可以代言醫美了」、「電玩選到同角色，2p色XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：偶們94親生的啦！

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