ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志強

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

記者陳靜／採訪報導

在八點檔《炮仔聲》中表現亮眼的演員陳志強，近期帶著愛犬「黑秀」出門散步被粉絲巧遇。回憶起當年他和黑秀的相遇就像是命中注定，陳志強出外景時巧遇3隻被遺棄的小浪犬，下定決心要帶1隻回家，高喊「來來來，誰要跟我回家？」沒想到1隻小黑馬上衝出籠子，在他腳邊不斷繞8字，超萌舉動融化了陳志強。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

2017年12月時，陳志強隨著節目出外景來到桃園虎頭山，遊覽車一抵達管理處，他聽見耳邊傳來疑似小狗嚶嚶叫的聲音，於是下車循著叫聲尋找，看見3隻被關在鐵籠裡的小米克斯。當時牠們才1至2個月大，被管理人員救援後，暫時安置在籠子裡等待有緣人，但是籠內的環境非常糟糕，1隻虎斑、2隻小黑就這樣和大小便生活在一起。

請繼續往下閱讀...

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／陳志強提供）

▲陳志強發現現場有3隻小浪犬，其中1隻便是黑秀（中）。（圖／陳志強提供）

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／陳志強提供）

▲陳志強經常在臉書曬出與寶貝女兒的閃照。（圖／陳志強提供）

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

▲陳志強一直都非常愛狗，當年也正好遇上了黑秀。（圖／記者陳靜攝）

從小就非常愛狗的陳志強，一直都有個養狗的願望，但他堅持絕不買狗，更捨不得走進收容所，看著成千上百隻狗狗對著自己招手，他相信總有一天會等到緣分來臨的那一刻。就在他看到3隻被遺棄的浪汪後，馬上決定要在自己能力所及範圍內，給其中1隻狗狗一個家。

隔了一個禮拜後，陳志強親自開車至虎頭山領養狗狗，不過，真正的難題這時才出現，「我到底要挑哪1隻帶走？」看著3隻無辜的小浪汪，陳志強難以做出決定，於是他打電話向媽媽求助，並遵照媽媽說的方式，打開籠子喊道，「來來來，誰要跟我回家？」沒想到其中1隻黑狗搶先衝出，甚至不斷在陳志強腳邊繞8字撒嬌，另外2隻則是冷靜地躲在籠子內一動也不動，這一幕讓他又驚又喜，在那個瞬間他和小黑認定了彼此，從此成為了家人。

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

▲黑秀非常依賴爸爸，也非常聽話乖巧。（圖／記者陳靜攝）

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

▲陳志強和黑秀互動超有愛。（圖／記者陳靜攝）

這隻小黑被取名為「黑秀」諧音「嘿咻」，意味著力量、加油，也代表牠是個黑色秀氣的小女孩。第一次養狗的陳志強為了牠做足功課，短短一天內就惡補了3本狗狗教育書籍，很快地，他們找到了與彼此相處的方式。親人的黑秀總是黏著爸爸不放，每當遇到陌生人或是害怕的事情，就會默默地鑽進把拔跨下躲著，那裡就像是牠專屬的避風港。

黑秀身上烏黑柔順的毛髮是牠的正字標記，陳志強透露保養狗毛的小撇步，他每天都會固定給黑秀吃一顆水煮蛋，長期下來，黑秀全身上下的毛漸漸「黑到發亮」，也非常柔順好摸，人人看了都稱讚不已。此外，牠也是劇組裡的小寶貝，每到片場就會變成眾人矚目的焦點，而近期黑秀也參與了《炮仔聲》的拍攝，即使只是小小的客串，但牠必定是爸爸心目中的「最佳女主角」了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／陳志強提供）

▲這親子裝也太可愛了吧！（圖／陳志強提供）

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

▲緣分讓黑秀和陳志強相遇了。（圖／記者陳靜攝）

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

▲黑秀：我有一個超疼我的帥氣老爸！（圖／記者陳靜攝）

▼黑秀非常聰明聽話，只要沒聽到爸爸下達指令，就不會任意開動。（影／陳志強提供）

▼多才多藝的黑秀還會跳火圈。（影／陳志強提供）

▼更多精采影音。

關鍵字： 米克斯黑狗籠子收編藝人陳志強

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

滿車毛孩同時ㄎ一ㄤ掉　吐舌擺頭超萌「歪頭殺」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

早餐店巧遇「八點檔渣男」緊牽米克斯！　網讚：愛狗加..

汪堅持帶它散步！　膚色娃娃秒變「石頭保護色」媽崩潰

影／撿浪浪就抓去丟！3週後爸讓小虎妹「趴肚睡覺」不..

愛睏卻不能睡！汪「白眼度估」超ㄎㄧㄤ　網笑：上班的..

媽獨享肉肉不分！臭臉汪監視「假哭抗議」：啊～我好餓

浪喵霸佔引擎蓋睡翻　車主偷拍萌樣反被「上下打量」超..

2柴吵架搞冷戰...媽協助「握手和好」牠秒縮：我不..

「媽寶柴」想念狂塞奶　姐被當空氣心碎：我也有出國...

機車後座載狗「僅用牽繩繫著」　嬤被勸阻卻回：牠從小..

狗群路上互嗆！俗辣柴「抱媽大腿」狂叫囂：打我啊笨蛋

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：..

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議..

流浪狗陪登山隊攻7千公尺高峰 7小時路程...牠僅..

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

法鬥睡大覺...沙西米香氣飄來...鬥雞眼狂盯：受..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

神經質黑柴莫名「弄獅」　赤柴無言淡定看：有事嗎....

明明有吃飽！汪嘴角掛濃稠白線眼睛發亮　爸無奈：好像..

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志..

你頭髮好香～店貓跳上肩膀銷魂蹭頭　他買罐罐尷尬蹲地..

柯基「內建導航」扭屁闖飲料迷宮陣　無損障礙物完美通..

擔心送養小橘被成貓欺負　收到「虎斑海參陪玩片」他瞬..

柴犬遭「呼巴掌、抓頸摔地」！　女錄影PO網喊：好可..

紅貴賓洗到鼻涕流出　5分鐘美容記錄「泡麵頭→蒲公英..

出門2小時...房間冒烈火「9愛犬躺床嗆死」　媽心..

萌喵床上「屁屁著地」起步...走！　網笑：偷看蠟筆..

12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊　巨蟹變暴躁

最強鋼砲王競爭激烈　福斯：第8代Golf R不用油..

江蘇化工廠巨爆「增至78死」　22人身分待確認可能..

神經質黑柴莫名「弄獅」　赤柴無言淡定看：有事嗎....

國泰李長庚：我國壽險業海外投資領先韓國好幾年！

加航力推夢幻之旅清單曝光　「洛磯山之光」全透明玻璃..

獨／黨產會裁定387億收歸國有　婦聯會今聲請停止執..

粉絲出動！新加坡環球影城芝麻街50週年生日必收集限..

曹西平苦苦找人30年！　接起電話「是她的聲音」…激..

「想當自由的鳥」單親爸禁電玩…國三兒跳樓亡！留零用..

寵物動物熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

汪被「不要了」死命追車跑到見血

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

汪被「不要了」死命追車跑到見血

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

白骨狗嚇壞居民　志工嘆：人類傑..

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議：我才不要！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面