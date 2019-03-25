獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志強

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

記者陳靜／採訪報導

在八點檔《炮仔聲》中表現亮眼的演員陳志強，近期帶著愛犬「黑秀」出門散步被粉絲巧遇。回憶起當年他和黑秀的相遇就像是命中注定，陳志強出外景時巧遇3隻被遺棄的小浪犬，下定決心要帶1隻回家，高喊「來來來，誰要跟我回家？」沒想到1隻小黑馬上衝出籠子，在他腳邊不斷繞8字，超萌舉動融化了陳志強。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

2017年12月時，陳志強隨著節目出外景來到桃園虎頭山，遊覽車一抵達管理處，他聽見耳邊傳來疑似小狗嚶嚶叫的聲音，於是下車循著叫聲尋找，看見3隻被關在鐵籠裡的小米克斯。當時牠們才1至2個月大，被管理人員救援後，暫時安置在籠子裡等待有緣人，但是籠內的環境非常糟糕，1隻虎斑、2隻小黑就這樣和大小便生活在一起。

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▲陳志強發現現場有3隻小浪犬，其中1隻便是黑秀（中）。（圖／陳志強提供）

▲陳志強經常在臉書曬出與寶貝女兒的閃照。（圖／陳志強提供）

▲陳志強一直都非常愛狗，當年也正好遇上了黑秀。（圖／記者陳靜攝）

從小就非常愛狗的陳志強，一直都有個養狗的願望，但他堅持絕不買狗，更捨不得走進收容所，看著成千上百隻狗狗對著自己招手，他相信總有一天會等到緣分來臨的那一刻。就在他看到3隻被遺棄的浪汪後，馬上決定要在自己能力所及範圍內，給其中1隻狗狗一個家。

隔了一個禮拜後，陳志強親自開車至虎頭山領養狗狗，不過，真正的難題這時才出現，「我到底要挑哪1隻帶走？」看著3隻無辜的小浪汪，陳志強難以做出決定，於是他打電話向媽媽求助，並遵照媽媽說的方式，打開籠子喊道，「來來來，誰要跟我回家？」沒想到其中1隻黑狗搶先衝出，甚至不斷在陳志強腳邊繞8字撒嬌，另外2隻則是冷靜地躲在籠子內一動也不動，這一幕讓他又驚又喜，在那個瞬間他和小黑認定了彼此，從此成為了家人。

▲黑秀非常依賴爸爸，也非常聽話乖巧。（圖／記者陳靜攝）

▲陳志強和黑秀互動超有愛。（圖／記者陳靜攝）

這隻小黑被取名為「黑秀」諧音「嘿咻」，意味著力量、加油，也代表牠是個黑色秀氣的小女孩。第一次養狗的陳志強為了牠做足功課，短短一天內就惡補了3本狗狗教育書籍，很快地，他們找到了與彼此相處的方式。親人的黑秀總是黏著爸爸不放，每當遇到陌生人或是害怕的事情，就會默默地鑽進把拔跨下躲著，那裡就像是牠專屬的避風港。

黑秀身上烏黑柔順的毛髮是牠的正字標記，陳志強透露保養狗毛的小撇步，他每天都會固定給黑秀吃一顆水煮蛋，長期下來，黑秀全身上下的毛漸漸「黑到發亮」，也非常柔順好摸，人人看了都稱讚不已。此外，牠也是劇組裡的小寶貝，每到片場就會變成眾人矚目的焦點，而近期黑秀也參與了《炮仔聲》的拍攝，即使只是小小的客串，但牠必定是爸爸心目中的「最佳女主角」了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲這親子裝也太可愛了吧！（圖／陳志強提供）

▲緣分讓黑秀和陳志強相遇了。（圖／記者陳靜攝）

▲黑秀：我有一個超疼我的帥氣老爸！（圖／記者陳靜攝）

▼黑秀非常聰明聽話，只要沒聽到爸爸下達指令，就不會任意開動。（影／陳志強提供）

▼多才多藝的黑秀還會跳火圈。（影／陳志強提供）

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