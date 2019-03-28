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孝順柴堅持幫忙拖地　媽鬆手...下秒「啪」一聲GG了

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▲孝順柴搶著幫忙拖地，下秒GG。（圖／網友Judy Huang授權提供）

▲這位柴小朋友，你是來幫倒忙的吧？（圖／網友Judy Huang授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

老師說回家要幫忙做家事才是乖寶寶！新北林口的熱心柴「Money」這天看到馬麻獨自在客廳辛苦拖地，於是主動湊上前，緊咬著拖把不肯放，就像是要幫忙一樣，不管媽媽說了幾次「我自己拖就好」，但孝順的Money依然不願放手，沒想到下秒馬麻妥協鬆手了，毛孩卻突然重心不穩，拖把「啪」一聲直接摔在地上。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻Judy Huang好氣又好笑地說，拖地是每天必做的家事之一，平常Money只要看到就會一直追著拖把跑，但這天不知道牠哪根筋不對，突然緊咬著把柄，像是要和她搶著拖地一樣，媽媽見狀後告訴毛孩「沒關係我拖就好」，但Money卻非常堅持，於是馬麻只好放手讓牠玩，沒想到阿柴卻直接來個大迴轉，失手將拖把摔在地上，幸好沒有斷掉，不過Money也嚇壞了！

請繼續往下閱讀...

▲孝順柴搶著幫忙拖地，下秒GG。（圖／網友Judy Huang授權提供）

▲無時無刻都能看見Money出現在身邊。

▲孝順柴搶著幫忙拖地，下秒GG。（圖／網友Judy Huang授權提供）

▲就連媽媽在廚房煮飯，毛孩也堅持要睡在腳上。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑歪表示，「孝順貼心的帥鵝子，好可愛喔」、「牠說主人，我來掃就好了啦」、「幫倒忙概念」、「人家也要幫忙（堅持」、「阿柴好忙哦～」、「「柴：我沒有要幫你拖，你想太多了，我只是想玩」、「如果光聽聲音不看影片好像怪怪的......」、「乖寶寶！」

愛刷存在感的Money，每當看到家人做家事時，都會忍不住上前湊熱鬧，只要看到爸媽進廚房，就會靜靜地待在一旁偷看，有時候甚至會把雙手搭在流理台上，好奇地看著大人在切什麼；偶爾牠還會叼著球要家人陪玩，但如果爸媽沒空理牠，Money就會故意去抓牆壁表示不滿，完全是個愛撒嬌又任性的小朋友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲孝順柴搶著幫忙拖地，下秒GG。（圖／網友Judy Huang授權提供）

▲Money：其實我是在等肉肉啦......

▲孝順柴搶著幫忙拖地，下秒GG。（圖／網友Judy Huang授權提供）

▲汪：剛剛拖地煮飯好累，現在要多吃兩碗肉肉。

▼影片為網友Judy Huang授權提供

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關鍵字： 柴犬拖地拖把

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