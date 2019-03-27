水溝驚見「肥嫩蠕動蟲」！　肚子肉溢出融化網：想養～

▲原來肥嫩的蠕動蟲是你啊！（圖／翻攝自IG@makonatu，下同）
寵物小組／綜合報導
是什麼樣的肥蟲人人看了都想養？日本有隻無厘頭的柴柴「Makonatu」總是想幹嘛就幹嘛，常常散步到一半賴在原地不走，這次他甚至發明了新玩法，調皮地在路邊的小水溝不斷磨蹭，就像隻野生的大肥蟲一樣瘋狂蠕動，網友全被牠的萌樣融化，但是回家後，馬麻看了牠的身體卻笑不出來了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
日本IG@makonatu經常分享Makonatu的耍賴日常，貪玩又懶惰的牠，只要瘋起來無人能擋，但是一旦當牠累了，不管主人怎麼拖都拖不走。這天Makonatu外出散步到一半，突然把自己塞進路邊的小水溝，像隻毛毛蟲一樣不斷蠕動前進，溢出的肚子肉讓網友全融化，沒想到回家後媽媽一看，竟發現牠把全身搞得髒兮兮，兩邊臉頰全都黑掉，卻還是得意地笑著，讓主人超無言。
▲Makonatu把自己全身搞得髒兮兮。
影片上傳至IG後，網友看了全被萌翻笑回，「大型毛毛蟲」、「淘氣的頑皮狗XD」、「媽媽表示頭很痛」、「笑死哈哈哈那個臉」、「到底在幹嘛啦！」、「太可愛了牠的肚子！」、「我的天啊」、「如果是我一定瘋掉」、「回家變黑柴」、「小屁柴好開心喔」、「想養一隻大蟲蟲」、「好可愛喔～」、「被療癒了哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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