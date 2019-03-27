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4柴同姿勢合照！牠卻偷伸「心機網美腳」搏版面...網笑噴

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▲柴柴們排好合照，牠卻偷伸心機網美腳。（圖／臉書粉專「柴犬《Mikasa》一家の日常。」授權提供）

▲這個腿腿真的太強大了！（圖／臉書粉專「柴犬《Mikasa》一家の日常。」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

想紅就得靠自己！網友郭沅瑾這天帶著家中4柴犬到陽明山踏青，他拿起相機幫毛孩們記錄下美麗的一刻，沒想到正當主人按下快門的前一秒，柴大哥「Kayobi」竟然偷偷伸出美腿搶鏡頭，所有的目光瞬間聚集在牠腿上，讓網友直呼「真是太心機了」，原來汪星人也知道如何搏版面啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

阿公郭沅瑾笑說，當天早上帶著毛孩們到黑森林踏踏青，看到很多新人正在準備拍婚紗，於是阿公決定幫孩子們拍拍大自然美照，就在阿公費盡心力幫阿柴們喬好位子、排排站坐在木頭上後，一家人開心地對著鏡頭笑開懷，沒想到拍到一半，Kayobi竟默默地把腿伸出來，擺出專業的「網美腳」姿勢，就算阿公伸手幫牠喬回去，牠也會再度偷偷地放出來，超心機的舉動讓主人也傻眼。

請繼續往下閱讀...

▲柴柴們排好合照，牠卻偷伸心機網美腳。（圖／臉書粉專「柴犬《Mikasa》一家の日常。」授權提供）

▲這心機的美腿真的讓人忍不住多看一眼啊～

▲柴柴們排好合照，牠卻偷伸心機網美腳。（圖／臉書粉專「柴犬《Mikasa》一家の日常。」授權提供）

▲每張照片總會有一個人臭臉XD

網友看了這張照片後紛紛笑歪表示，「那個腿～～很會喔」、「就是用腿搶焦點」、「嗶嗶嗶犯規」、「心機太重了......」、「那個腿真的很撩人」、「說！你484想紅」、「腳腳很會XD」、「一張照片裡，總是會有一個臭臉」、「網美太多，老三只好耍點小心機XD」、「怎麼讓牠們乖乖坐在那拍？」、「飼主你真的好厲害，一隻就很難搞更何況4隻，而且拍得粉美，超有耐心」。

臉書粉絲專頁「柴犬《Mikasa》一家の日常。」上充滿了4柴的網美照，郭沅瑾偷偷分享了幫狗狗拍照的小撇步，「首先，先提早到現場熟悉環境，看看各種會突發的狀況；第二，要攜帶牠們喜歡的零食、玩具，拍好要分給牠們吃，不能一塊零食拍一小時之類的；第三，狗狗不像人！可以一直久坐在那邊給你拍，要不斷地鼓勵，一邊拍照一邊活動，才不會感到無聊。」基本上，所有狗狗都一樣會分心，但是只要用對方法，每個汪星人都能拍出網美照。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴柴們排好合照，牠卻偷伸心機網美腳。（圖／臉書粉專「柴犬《Mikasa》一家の日常。」授權提供）

▲飼主透露，其實這才是每隻狗狗看到相機一定會有的反應。

▲柴柴們排好合照，牠卻偷伸心機網美腳。（圖／臉書粉專「柴犬《Mikasa》一家の日常。」授權提供）

▲但是只要拿出對的物品耐心地引誘牠們，就能成功拍出美照！

▲柴柴們排好合照，牠卻偷伸心機網美腳。（圖／臉書粉專「柴犬《Mikasa》一家の日常。」授權提供）

▲有時候不看鏡頭也是說好的！

▼所謂網美背後的辛酸......

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬赤柴黑柴網美合照心機

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