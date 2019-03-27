影／飼主搬家留2狗「餓死」　黑狗啃同伴屍體止飢瘦成骷髏

寵物小組／綜合報導

台北市動保處於2月接獲通報，在士林區發生一起犬隻遭飼主獨留空屋內致死的案件，動保員抵達現場後，發現屋內1犬已餓死，遺體周遭散落另1犬隻亡骸，經過1個月的積極蒐證指出，飼主並未善盡飼養責任而導致動物死亡，因此於25日將本案函送刑事偵辦。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲黑犬遺體周邊散落零碎骸骨。（圖／台北市動保處提供，下同）

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動保處指出，2月20日上午接獲民眾通報，有1犬隻倒臥屋內，請求儘速提供協助。動保員於第一時間抵達現場了解案情，詢問鄰居及房東獲悉該戶飼有2犬，且飼主未每天回家照顧犬隻，動保處當場判定屋內有複數犬隻死亡或遭逢緊急危難，有立即進入屋內進行採證與緊急安置作業之必要，動保員遂會同轄區員警及里長，由房東以備用鑰匙開門後，突入屋內執行救援及蒐證作業。

▲黑犬遺體極度消瘦。

動保處表示，案發現場見1隻黑色中小型米克斯犬倒斃屋內，該犬身形極度消瘦，遺體周邊有犬隻顱骨及遭反覆啃咬之碎骨、排泄物及毛髮散落，另外房間門窗緊閉，僅廁所內小窗有對外開啟，且未見供應犬隻生活所需之食物飲水。動保員完成現場蒐證後將犬隻遺體及骸骨帶回，獸醫師解剖鑑定黑犬為嚴重營養不良及脫水致死，而另一隻已經成為骸骨的狗狗也是餓死，黑狗雖為活命而啃食同伴屍身，最終仍因缺乏食物、飲水離世。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

動保處循線找到犬隻晶片飼主，該飼主坦言由於家中經濟狀況不佳，並未正常餵飼犬隻，搬離該處時曾責請兒子代為照顧，雖察覺兒子疑未妥善照顧犬隻，仍未積極介入施以救助。動保處認為，飼主及管領人已意識到2犬健康狀況不佳，但沒有展現任何積極作為履行飼主責任，最終導致2犬以極度痛苦的方式失去生命，明顯違反《動物保護法》，將本案函送臺灣士林地方檢察署進行刑事偵辦。

▲現場尋獲犬隻遺骨。

動保處呼籲，在飼養動物前要建立照顧毛孩子一輩子的決心，任何因飼養照顧不當致動物遭受傷害者，必當嚴處絕不寬貸。飼養照顧不當案件通常發生在住宅區，如民眾察覺生活周遭動物飼養照顧狀態有異，請於第一時間通報1999市民專線或動物保護專線(02-87913064~5)，別讓憾事重演。

▲黑狗小黑和黃狗黃妞生前可愛模樣。