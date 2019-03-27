慢動作播放！3柯基Q彈肥屁「同步擺動」　網暴動：想摸

▲汪：老媽怎麼可以出賣我們的屁屁啦！（圖／網友廖文慈授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

這畫面太誘人不忍直視！住在台中的3隻柯基大谷、旺財與歐膩，這天準備和馬麻一起外出散步，繫上牽繩後，毛孩們有秩序地排排站，興奮地走在媽咪前頭等不及出門，主人將這一幕拍下後放慢動作播放，沒想到卻意外發現毛孩們不約而同地同步搖屁屁，超療癒的畫面讓網友暴動！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻廖文慈笑說，那天牠們正氣勢磅礴地要去尿尿，平時家人都沒有特別注意毛孩的腳步，沒想到這天用手機拍下來後，意外發現孩子們的小默契，她在臉書社團「有點毛毛的」PO出後表示，「混久了，節奏相同是理所當然的了。」3個渾圓的屁屁同步左右擺動的模樣，讓人好想摸一把！

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▲「3柯」屁屁不摸對不起自己！

影片中可以看到，走在中間的柯基老大「大谷」身上毛髮不完整，馬麻心疼地表示，其實大谷先前才因為皮膚不好被棄養至收容所，經過中途之家的照顧讓牠痊癒後，才把牠送養到家裡來，怎料前陣子毛孩胃部長了瘜肉，身體狀況變差，因此再度開始掉毛，但大谷仍非常堅強開朗，是個穩重的汪星人。

▲影片中走在中間的9歲老大「大谷」。

網友看了這則影片後，全都被柯基的萌屁屁融化笑回，「這個屁股，這個震動，這個架勢」、「是要去幹架嗎XD」、「太療癒了...」、「左邊這小弟的伙食很不錯喔」、「好想來一首浪子回頭不知道是怎樣」、「黑道的步伐」、「真的慢動作才看的出來」、「這咖稱好令人心動」、「想摸摸XD」、「斧頭幫出動」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲走在左邊的5歲老二「旺財」。

▲右邊的老么妹妹「歐膩」。

▼影片為網友廖文慈授權提供

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