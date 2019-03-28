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想當聞腋青年～喵「狂舔爸胳肢窩」　媽嚇瘋：不親你嘴了

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▲喵喵狂聞爸爸腋下超銷魂。（圖／有點毛毛的／網友孫秀玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵：熟悉的腋香最對味～（圖／有點毛毛的／網友孫秀玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

本喵立志要當個聞腋青年！台北市的喵星人「可樂」有個超級怪癖，這天牠突然巴著爸爸的腋下不斷磨蹭，甚至用嘴巴湊近親吻狂聞，享受著奴才特有的銷魂味道，沒想到這一切全被馬麻目擊，她傻眼錄下影片後差點嚇暈直呼，「我不想再親你的嘴了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主孫秀玟‎在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片寫道，「這是貓草的概念嗎？！我不想再親你的嘴了。」畫面中可以看到，愛塞乃的可樂躲進爸爸的胳肢窩裡瘋狂磨蹭，整顆頭、整張臉嚕好嚕滿，甚至還露出非常享受的表情，對牠來說，把拔腋下的香味就像貓草一樣銷魂，聞個2下就能一覺到天亮！

請繼續往下閱讀...

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛笑壞表示，「oh....my god！！」、「你腋下如何？」、「人家就愛這一味」、「貓薄荷的概念」、「感覺隔著螢幕都聞到了」、「這種銷魂，只有喵喵最知道」、「這草有點黑...」、「綺夢！」、「順便拔腋毛！」、「重口味XD」、「這個讓本喵無法自拔的味道到底是什麼」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 喵喵腋下胳肢窩親嘴

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