想打噴嚏打不出來？米克斯猙獰臉「撞臉沈玉琳」網笑噴

▲原來是幽默大師來著啊！（圖／網友林芳妤授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

打噴嚏打不出來的痛苦誰人知？住在高雄的米克斯「多多」是個沒有形象可言的汪星人，這天牠趴在床上突然鼻子癢癢，想打噴嚏卻一直打不出來，對著鏡頭不斷露出猙獰表情，姐姐見狀後馬上拍下上傳至臉書，沒想到網友卻一秒發現牠的明星臉，直呼牠根本就是米克斯界的幽默大師─沈玉琳！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

姐姐林芳妤笑說，「當時其實原本只是想拍牠打噴嚏的萌樣，在這之前牠連續打了幾個噴嚏，結果拿起手機拍攝的時候牠卻反而一直打不出來，覺得蠻像人類打噴嚏打不出來的樣子就上傳了～。」家人怎麼也沒想到，多多的蠢萌臉竟然還能和藝人撞臉，讓人忍不住嘴角失守。

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▲多多常被捕捉到各種搞笑表情。

▲奴才別再拍了！本汪形象都沒了。

此外，其實多多是個非常愛演的毛孩，只要有任何事不合牠意就會一直哭，發出宛如腳踏車煞車的聲音，且音量會越來越大，就像是在罵人一樣。若是家人吃好料不分的話，牠就會裝可憐哭哭；如果床上放著牠玩膩的玩具沒收走，牠也會吵著要大人趕快收拾，「牠從小就非常任性，但我們也喜歡牠這樣，偶爾還會故意捉弄牠，多多就是我們的小公主。」

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了全都笑翻表示，「哈哈哈哈狗狗好可愛～人打噴嚏打不出來的表情很猙獰」、「拿一根頭髮幫幫牠吧」、「標題要改，沈玉O想打噴嚏」、「跟沈玉琳有明星臉XD」、「看了鼻子好癢」、「怪表情好可愛」、「到底打出來了沒XD」、「金乾扣」、「太可愛了啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲多多非常搞威，常常莫名其妙對著主人碎唸。

▲雖然多多很任性，但牠仍是家人最愛的小公主。

▲汪：你才任性！你全家都任性！！！

▼影片為網友林芳妤授權提供

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