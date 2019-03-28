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學會當姐姐！阿金1個月「放生丟包→幫忙遛狗」緊牽弟不放

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▲阿金學會當姐姐，幫忙遛弟弟緊牽不放。（圖／臉書粉專「Rebee, love of my life.」授權提供）

▲阿金學會當姐姐，幫忙遛弟弟緊牽不放。（圖／臉書粉專「Rebee, love of my life.」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

身為毛家長，能看到孩子變懂事是最欣慰的事了！台北阿金「Rebee」最大的禁忌就是「被狗碰」，而近期正好家裡來了隻寄宿的小阿金「咪嚕」，馬麻一直都希望牠能多照顧弟弟一些，但牠卻總是不理不睬，直到這天媽媽要牠幫忙牽著咪嚕散步，沒想到牠卻像是一夕之間長大了一樣，不論發生什麼事都沒有輕易放手。

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馬麻表示，大約1個月前，朋友將2個月大的咪嚕託付給她照顧，因為汪汪還小的關係，每天都像小猴子一樣精力旺盛，熱情地對著身邊的人毛手毛腳；而家裡的7歲汪大姐Rebee雖然非常穩重乖巧，卻極度不喜歡被狗觸碰，因此當2汪碰上時，原本不會吠叫的Rebee也被逼得天天開罵。

▲阿金學會當姐姐，幫忙遛弟弟緊牽不放。（圖／臉書粉專「Rebee, love of my life.」授權提供）

▲姐弟情深的畫面讓媽媽好感動。

▲阿金學會當姐姐，幫忙遛弟弟緊牽不放。（圖／臉書粉專「Rebee, love of my life.」授權提供）

▲一直以來，只要咪嚕接近，Rebee就會氣噗噗。

一開始2汪幾乎天天吵架，Rebee也似乎無法接受其他狗狗的存在，直到有一天，咪嚕的媽媽來家裡幫忙洗澡，一向害怕洗澡的弟弟嚇得不斷掙扎大叫，沒想到Rebee見狀後竟全程生氣地露齒，並狠狠盯著咪嚕媽不放，這時馬麻才恍然大悟，原來Rebee早已在心裡認定了弟弟，也知道必須要保護自己的家人了。

▲阿金學會當姐姐，幫忙遛弟弟緊牽不放。（圖／臉書粉專「Rebee, love of my life.」授權提供）

▲當天洗完澡後，Rebee默默陪在弟弟身邊，手還搭著牠的肩膀保護著。

Rebee一直有個小習慣，只要牠和馬麻一起出門散步，就會咬著自己的牽繩慢慢走回家，而這天媽媽帶著2汪出門走走，心血來潮地要牠牽著弟弟試試看，「前兩次弟弟一扯到牠就鬆口，我就說你不能這樣放生弟弟，沒想到牠兩次之後就沒有再放掉了，不管弟弟怎麼扯到牠，依然還是緊緊牽著。」

▲阿金學會當姐姐，幫忙遛弟弟緊牽不放。（圖／臉書粉專「Rebee, love of my life.」授權提供）

▲Rebee慢慢接受且認定了咪嚕。

雖然咪嚕只是暫時住在家裡，但Rebee的進步與懂事讓媽媽非常感動，從一個不願意和狗接觸的阿金，變成會保護弟弟的暖姐姐，網友看了也被感動表示，「貼心的寶貝」、「Rebee真的很棒」、「孩子長大了」、「兩寶真可愛，窩心滿滿」、「好有愛的畫面」、「Rebee優秀！」、「最暖心的姐姐」。

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▲阿金學會當姐姐，幫忙遛弟弟緊牽不放。（圖／臉書粉專「Rebee, love of my life.」授權提供）

▲姐弟有肉肉就要同享啦！

▲阿金學會當姐姐，幫忙遛弟弟緊牽不放。（圖／臉書粉專「Rebee, love of my life.」授權提供）

▲Rebee：這小屁孩到底是要走了沒？

▼影片為臉書粉專「Rebee, love of my life.」授權提供

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關鍵字： 黃金獵犬阿金遛狗牽繩姐姐弟弟

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