ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

不想回家就綜藝摔！賴皮柴走到一半「假裝跌倒」媽傻眼

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲阿柴走到一半假裝跌倒綜藝摔。（圖／網友MinLin Jhuang授權提供）

▲柴：威～我跌倒了走不動了。（圖／網友MinLin Jhuang授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

看來這柴演技真的有待加強！嘉義市這隻綜藝柴「66」是個非常任性的汪星人，只要是牠想做的事，怎麼樣也阻止不了。這天家人帶著66出門散步，就在回家的路途中，牠竟然走到一半突然假裝跌倒，綜藝摔完還在路上不斷打滾，，想藉此讓主人打消回家的念頭，完全就是個專業碰瓷戶，這一幕連媽媽看了也傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

小屁孩66只要在外面玩得不過癮，一旦聽到主人說要回家，就會想盡辦法假裝路倒。這天66聽到媽媽說了關鍵字後，就像是被石化一樣，停在原地不敢相信自己的耳朵，這時馬麻推了牠一下要牠往前走，沒想到毛孩才走沒幾步，竟突然來個綜藝摔，直接倒在地上像蟑螂一樣掙扎，耍賴吵著不想回家。

請繼續往下閱讀...

▲阿柴走到一半假裝跌倒綜藝摔。（圖／網友MinLin Jhuang授權提供）

▲66：出來94要玩得過癮啦！

▲阿柴走到一半假裝跌倒綜藝摔。（圖／網友MinLin Jhuang授權提供）

▲孩子，想變黑柴也不是這樣

馬麻MinLin Jhuang無奈地笑說，其實66是個自我意識很強的汪汪，交朋友也非常挑剔，其中最討牠喜歡的就是「跑得快的狗狗」，有時候甚至享受著「被追」的快感，大膽的牠還曾經主動向比特犬挑釁，但是只要一被牠認定，就會時時刻刻掛念著對方，因此當66賴在路上不肯走時，家人就會騙牠「朋友在前面」，這樣牠才會願意乖乖前進。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑噴表示，「超可愛，來這招賴皮」、「這碰瓷太好笑」、「好專業啊」、「啊呀！我摔倒了摔倒了」、「我以為只有貓會這樣」、「屁屁搖啊搖，製造假車禍」、「哈哈哈...影帝」、「故意的哈」、「超假XD」、「不要太可愛喔」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲阿柴走到一半假裝跌倒綜藝摔。（圖／網友MinLin Jhuang授權提供）

▲66其實是個自我意識非常強的孩子。

▲阿柴走到一半假裝跌倒綜藝摔。（圖／網友MinLin Jhuang授權提供）

▲柴：假日就要睡到自然醒啊，奴才別吵我了。

▼影片為網友MinLin Jhuang授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬綜藝摔回家跌倒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

半夜手臂重重的...看到2孩睡在身邊　她嚇傻：我抱..

「狗界女優」蜜大腿開開躺床　誘惑回眸...臉卻超出..

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志..

早餐店巧遇「八點檔渣男」緊牽米克斯！　網讚：愛狗加..

米奇在哪裡？柴犬背上浮現「焦糖口味」造型鬆餅超吸睛..

國中最流行「比YA排星星」照　第6隻毛手亂入：我也..

黏人喵「內嵌磁鐵」！狂爬媽肩膀耍賴討抱：再一下下♥

影／學會當姐姐！阿金1個月「放生丟包→幫忙遛狗」緊..

孝順柴堅持幫忙拖地　媽鬆手...下秒「啪」一聲GG..

想打噴嚏打不出來？米克斯猙獰臉「撞臉沈玉琳」網笑噴

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

「狗界女優」蜜大腿開開躺床上　誘惑回眸...網笑：..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

徐文良半路被黑白浪汪攔截認爸　同個轉角處救援5隻：..

汪吃不到玩具裡肉乾找現成救兵 阿嬤幫喬角度 網讚..

墾丁海神大爆發！「外星身形」發璀璨藍光　潛水教練7..

不想回家就綜藝摔！賴皮柴走到一半「假裝跌倒」媽傻眼

胖鯊魚叼著「一條腿」海灘狂奔　網友嚇傻一秒爆笑

打翻垃圾桶、亂撒N泡尿...調皮2寶拒絕反省　驕傲..

調皮歐告「第1次捐血」乖坐不吵鬧：我在做有意義的事

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」　奴才崩潰：這是一天..

全家福9連拍！阿金「算時間」往前衝　大頭擋住所有人

汪鼾聲超大！　爸半夜聽「機關槍掃射」驚醒以為在戰場

李玟現身台北動物園！捲起衣袖為非洲象「鏟屎」　她笑..

苦命喵推推招式成「瘦身神器」　肚腩女主怒喊：使點勁..

女學生屁股被打到「瘀青」　家長怒傳影音證據...老..

劉樂妍心願「我要老死在大陸！」　嗆台灣國民年金：根..

【生肖週運勢】4/1-7　單身狗戀愛運不給力、馬兒..

一張圖秒懂　搬家冗物處理秘笈

329華友聯看好台南　南區推2案總銷逾10億

獨／台企漢鼎精密爆炸釀7死！傷者「衣服剝落」全身黑..

駕駛癲癇發作咬舌　休旅車撞電線杆一家5口送醫

上任後多了兩個兆元產業　蔡英文：這樣很厲害吧？

南韓青瓦台發言人金宜謙涉炒房請辭　揭發朴槿惠「閨密..

愛迪達逼人剁手！　豆奶色、粉羅蘭可愛登場，三葉草還..

寵物動物熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

聽說柴柴不親人？　她PO照網笑..

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

浪幼疑遭車撞「縮角落發抖哭泣」

白貓偷吃！　想狡辯卻噴3顆乾乾

松鼠挖到吐司寶藏　樂歪到狂喜升..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

讀者迴響

熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

聽說柴柴不親人？　她PO照網笑..

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

浪幼疑遭車撞「縮角落發抖哭泣」

白貓偷吃！　想狡辯卻噴3顆乾乾

松鼠挖到吐司寶藏　樂歪到狂喜升..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面