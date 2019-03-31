不想回家就綜藝摔！賴皮柴走到一半「假裝跌倒」媽傻眼

▲柴：威～我跌倒了走不動了。（圖／網友MinLin Jhuang授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

看來這柴演技真的有待加強！嘉義市這隻綜藝柴「66」是個非常任性的汪星人，只要是牠想做的事，怎麼樣也阻止不了。這天家人帶著66出門散步，就在回家的路途中，牠竟然走到一半突然假裝跌倒，綜藝摔完還在路上不斷打滾，，想藉此讓主人打消回家的念頭，完全就是個專業碰瓷戶，這一幕連媽媽看了也傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

小屁孩66只要在外面玩得不過癮，一旦聽到主人說要回家，就會想盡辦法假裝路倒。這天66聽到媽媽說了關鍵字後，就像是被石化一樣，停在原地不敢相信自己的耳朵，這時馬麻推了牠一下要牠往前走，沒想到毛孩才走沒幾步，竟突然來個綜藝摔，直接倒在地上像蟑螂一樣掙扎，耍賴吵著不想回家。

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▲66：出來94要玩得過癮啦！

▲孩子，想變黑柴也不是這樣。

馬麻MinLin Jhuang無奈地笑說，其實66是個自我意識很強的汪汪，交朋友也非常挑剔，其中最討牠喜歡的就是「跑得快的狗狗」，有時候甚至享受著「被追」的快感，大膽的牠還曾經主動向比特犬挑釁，但是只要一被牠認定，就會時時刻刻掛念著對方，因此當66賴在路上不肯走時，家人就會騙牠「朋友在前面」，這樣牠才會願意乖乖前進。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑噴表示，「超可愛，來這招賴皮」、「這碰瓷太好笑」、「好專業啊」、「啊呀！我摔倒了摔倒了」、「我以為只有貓會這樣」、「屁屁搖啊搖，製造假車禍」、「哈哈哈...影帝」、「故意的哈」、「超假XD」、「不要太可愛喔」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲66其實是個自我意識非常強的孩子。

▲柴：假日就要睡到自然醒啊，奴才別吵我了。

▼影片為網友MinLin Jhuang授權提供

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