米奇在哪裡？柴犬背上浮現「焦糖口味」造型鬆餅超吸睛..

▲柴犬背毛剃成米奇造型。（圖／網友林素惠授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

米奇在哪裡？絕對難不倒你！嘉義市這隻萌柴「米奇」擁有一身不會撞衫的造型，為了配合毛孩的名字，馬麻這天特別帶牠到寵物美容，指定要將背上的毛剃成迪士尼卡通人物─米奇的圖案，這樣的外型讓牠瞬間變成路人的焦點，網友看了也全被萌翻，咖啡色立體的毛站在背上，就像是放了塊焦糖口味的鬆餅一樣呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻林素惠笑說，其實之前也曾幫米奇剃過一樣的造型，而毛孩第一次看到自己的毛被剃掉時，鬱悶地坐在角落耍自閉，彷彿自卑地懷疑著，「我這樣真的出得了門嗎？」沒想到每當牠出門散步時，路人們一個一個停下腳步要求拍照，牠也因此發現自己這樣很受歡迎，開始漸漸變得有自信，還會得意地露出招牌笑容。

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▲米奇第一次被剃毛時，委屈巴巴地坐在角落耍自閉。

▲現在的牠已經習慣了自己的獨特米奇造型。

網友看了這張照片後，紛紛在底下留言笑回，「好可愛喔！米奇造型」、「好厲害，不好修剪吧」、「揪古錐ㄟ」、「哇，太有型了，好口愛唷」、「你知道你這樣子，迪士尼的律師可能會找上你嗎XD」、「好立體喔～是只有我覺得像“米奇鬆餅”嗎？」、「海綿蛋糕」、「毛茸茸米奇」、「米奇在哪裡，絕對難不倒你」、「柴柴：我有什麼好笑的嗎，怎麼大家一直拍我背後」

雖然米奇的萌樣讓人好想抱緊處理，不過牠搗起蛋來卻讓媽媽真的想報警！在牠還小的時候，曾把一整組沙發咬得不成沙發型，所有傢俱也無一倖免，甚至還把衛生紙咬得滿地都是，整間客廳都已經快要看不到地板，但牠的所做所為卻只是因為覺得家人陪伴時間太少，為了刷存在感才如此抗議，讓家人超無奈，好好地教育後才收斂一些。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲原來是米奇鬆餅啊，還以為是柴犬毛呢！

▲米奇小時候非常調皮，總是搗蛋來刷存在感。

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