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半夜手臂重重的...看到2孩睡在身邊　她嚇傻：我抱的是？

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▲半夜手臂重重的，媽嚇傻。（圖／網友孫小姐授權提供）

▲原來那個「小孩」是你啊～（圖／網友孫小姐授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

睡到一半怎麼覺得有點毛毛的？現居日本的台灣飼主孫小姐，這天半夜突然被吵醒，她睡眼惺忪地感覺到有「小孩」睡在手臂上，當時她以為是女兒，沒想太多就繼續進入夢鄉，沒想到過了沒多久後，她睜開眼發現2個小孩都已經躺在身邊，整個人瞬間嚇醒，緩緩地往手邊一看，卻是一雙發亮的眼睛與黑色鼻頭。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

「昨晚迷迷糊糊的，感覺到有『小孩』睡在我手臂上，我以為是摟著妹妹，凌晨時發現我女兒跨過哥哥，正要爬到我身邊來，而哥哥就在我身邊啊！我突然驚醒，妹妹在旁邊，哥哥也在旁邊，那....那...那我抱著的是....？」這時她揉揉眼睛一看，驚見一雙發亮的眼睛和黑色鼻頭，就在距離不到5公分的位置看著自己，仔細一瞧，才發現原來是家裡的柴犬「Aki」趁著馬麻空手時，偷偷地在半夜窩進她懷裡入睡。

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▲半夜手臂重重的，媽嚇傻。（圖／網友孫小姐授權提供）

▲柴：人家也想要媽咪抱抱睡啦～

▲半夜手臂重重的，媽嚇傻。（圖／網友孫小姐授權提供）

▲Aki和哥哥妹妹的感情非常好。

馬麻笑說，平常Aki都會窩在她腿邊或身旁睡覺，很少看到牠會主動塞進家人手臂，其實Aki是個很高冷的柴犬，不論小孩怎麼玩弄牠，牠都不會輕易生氣，總是淡定地維持著牠的一號表情默默走開，就算媽媽在牠面前抱著哥哥妹妹放閃，牠也不會吃醋，只有看到零食的時候，才會有一點情緒反應，先前媽媽曾問過寵物溝通師，沒想到Aki竟表示，「因為我是乖小孩就該這樣，你們要叫我小公主。」讓家人傻眼笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲半夜手臂重重的，媽嚇傻。（圖／網友孫小姐授權提供）

▲Aki：本公主今天想要睡床上！

照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛被融化笑回，「哈哈哈太可愛了」、「毛孩子也要撒嬌」、「不會覺得妹妹一身毛嗎XD」、「差點以為看靈異故事了」、「很可愛，牠也想一起睡啊」、「牠說今晚換我抱抱睡，先卡位」、「是一家人吶」。

▲半夜手臂重重的，媽嚇傻。（圖／網友孫小姐授權提供）

▲Aki只要想上廁所就會窩在陽台門前。

▲半夜手臂重重的，媽嚇傻。（圖／網友孫小姐授權提供）

▲這畫面好有愛啊～太療癒了♥

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關鍵字： 柴犬小孩半夜手臂睡覺

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主人拿香蕉誘惑柴犬　牠卻聞了不該聞的地方？！

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