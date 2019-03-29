國中最流行「比YA排星星」照　第6隻毛手亂入：我也要拍

▲柴：是我的手手啦～（圖／臉書粉專「也是可以吃的Oreo」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

國中校外教學的時候，一定少不了這張照片！住在台北市的黑柴Oreo這天和家人一起到宜蘭羅東林場踏青，一行人搶拍網美照的同時，提議要留下「比YA排星星」的紀念照，沒想到原本五隻手組成的五角星旁，卻多了一隻毛毛手，超萌的小肉掌亂入搶鏡，彷彿搶著要和家人一起合照，畫面超療癒！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

當天一家人帶著愛犬一同出遊，穩定乖巧的Oreo一直都很好拍，只要看到馬麻拿出手機或相機，就知道得擺出POSE和笑容。因此家人便心血來潮決定要試試排星星的照片，他們為了讓毛孩有參與感，不斷協助Oreo把手手放在家人手邊，但牠卻總是不配合地把手抽走，並且疑惑地看著家人，還以為大家在進行某種神秘儀式一樣，一直僵持了好幾分鐘，毛孩才終於乖乖配合，促成了這樣有趣的畫面。

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▲Oreo隨手拍都是一張網帥照。

▲只要拿出手機，Oreo就會自動擺好POSE。

馬麻將照片PO至臉書社團「有點毛毛的」後，網友全被阿柴融化表示，「天啊好可愛唷」、「我喜歡這張照片」、「哈哈哈好可愛，想牽」、「我也想拍這種照片」、「超級可愛！」、「只有Oreo出“布”」、「毛手毛腳」、「好可愛rrrrrrrrrrrrrrr」、「被萌到了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲就連背後意境照也沒問題啦！

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