黏人喵「內嵌磁鐵」！狂爬媽肩膀耍賴討抱：再一下下♥

▲喵：再抱一個小時就好，拜託。（圖／翻攝自IG@__jvely，下同）
寵物小組／綜合報導
馬麻我一秒鐘都不想離開你！南韓有隻超會塞乃的黏人萌喵「豆子（콩）」，只要一見到最愛的主人，就突然變成像是腳痠的女友，不斷巴著媽咪的肩膀討抱抱，無論媽媽怎麼安撫牠，要牠乖乖下來自己走，但豆子就是堅持要和她黏踢踢，彷彿體內嵌了磁鐵進去一樣，一刻都無法分開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
南韓IG@__jvely分享了這則影片，在網路上受到喵友瘋傳，影片中可以看到，馬麻才剛抱完豆子，準備放下毛孩去忙自己的事，沒想到豆子卻完全不准她離開，伸出小短手往媽咪肩上狂爬，無論媽媽怎麼拒絕，喵喵都堅持要抱好抱滿，於是鬥不過愛貓的飼主又被融化，只好轉身把主子揹起，再讓牠玩一下下，但這樣的畫面卻讓一旁的喵星人充滿黑人問號。
▲豆子非常黏媽媽，無時無刻都要抱抱。
臉書粉絲專頁「9GAG Cute」也轉發了這段畫面，網友們紛紛被萌翻表示，「太可愛了吧好黏人！」、「這就是別人家的貓」、「羨慕忌妒恨」、「我家的貓只有吃飯才會來找我」、「如果我的貓會這樣該有多好」、「我的主子連看都不看我一眼」、「好想抱緊處理！」、「我願意這樣被抱整天」、「真的太可愛了啦」、「重複看好幾次～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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