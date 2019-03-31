老鼠狂咬斷電線、瓦斯管　他買2000元黏鼠板1晚抓16隻

▲短短一個晚上竟捕捉了16隻老鼠。（圖／秦先生提供）

寵物小組／綜合報導

高雄市某工廠倉庫長期遭鼠患問題困擾，廠內各種管線常被咬斷，於是這天他們狠下心來，一口氣買了2000元的黏鼠板，沒想到一個晚上就捕獲16隻，驚人的數量讓他們嚇壞，難怪長期下來廠內設備常折損。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

秦姓網友在臉書社團「爆廢公社」PO出照片並註解，「有時候不要挑戰人類的極限，買了兩千元的黏鼠板，聽好，是一晚，黏了16隻。」他表示，半年多來工廠不斷遭受老鼠肆虐，不僅從水溝爬進工廠內，把電線、瓦斯管全都咬破，廠內甚至充滿老鼠的大小便，造成環境髒亂，加上老鼠不斷繁衍，一窩又一窩地生育，導致長期以來鼠患問題越來越嚴重。

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▲工廠長期受鼠患肆虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

工廠人員將黏鼠板放置在各個角落，沒想到隔天一早竟黏了16隻老鼠，這樣的景象讓員工們全嚇壞，而從那天開始就沒有再見到老鼠現身，讓長期的鼠患控制下來。

有網友會認為以黏鼠板捕鼠相當不人道，但也有人認為鼠患令人頭痛，還可能有傳染病的情形，正反論戰兩極。此外，黏鼠板也有另一項隱憂，曾有小貓小狗或是珍稀野生動物誤觸傷亡。行政院環保署表示，過多老鼠的確帶來危害與傳播疾病的隱憂，雖然有些民眾會於心不忍，但政府還是有固定的滅鼠行動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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