鬆獅乖坐等上車　阿公拿肉肉當「牧犬人」：不能跟啦！

▲「牧犬阿公」拿出肉肉引誘阿肥進屋。（影／網友叮小噹提供）

寵物小組／綜合報導

網友叮小噹一家人受邀到飯店用餐，正準備出發時，卻發現寵物「阿肥」已經自動就位，滿臉期待、乖乖坐在門邊排隊，想要趕快上車出去玩。她的父親見狀笑壞了，趕緊化身「牧犬阿公」，拿出肉肉引誘鬆獅進屋，花了好大一番終於成功。。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲阿公拿出肉肉引誘阿肥進屋。（圖／網友叮小噹提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

影片中，阿肥一看見肉肉，就開心地跟著走，跑了幾步卻發現「有詐」，又轉頭回到車邊等待。阿公真是拿汪孫沒輒，覺得無奈卻又忍不住笑出聲來，只能繼續「循循善誘」，當他看見小鬆獅終於上當，真是超有成就感，也不忘鼓勵狗狗，「哦！好棒哦！」

▲阿肥發現被騙之後還偷罵了幾聲。

叮小噹表示，阿肥的個性就像小朋友一樣可愛，每次出門都想要跟，但是有時候不太方便，只好拿出零食「拐騙」，「怕牠太快就轉過頭發現，還要多丟幾塊肉肉。」她也提到，父親非常疼愛汪孫，每天晚上都要一起睡覺呢！

這對祖孫逗趣的互動影片被分享到「有點毛毛的」後，引起網友熱烈討論，紛紛留言，「阿公表示：這個憨孫，不好騙耶！」、「阿肥：阿公，你欺騙我善良的心QQ」、「阿公請孫子請得好累！」也有許多人大讚「阿公超可愛！」叮小噹則回應，「爸爸說，呷這麼多歲還有人說他可愛，很開心呢！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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