領養13天退回收容所　害羞汪見熟人「招手說嗨」：我又回來了

▲小狐狸被退養後看見認識的志工，舉手打招呼，「嗨～我又回來了。」（影／「新屋浪浪不孤單」提供）

實習記者吳美依／採訪報導

桃園有隻米克斯「小狐狸」，個性溫和、害羞，在收容所志工的陪伴之下，逐漸變得親人，前陣子好不容易等到家，13天後卻又被退回。「新屋浪浪不孤單」小編和狗狗感情深厚，得知消息後特地去探望，毛孩一看見好朋友，就舉起左前腳「招手」，一邊皺著眉頭，一邊打招呼，就像在說，「嗨～我又回來了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲小狐狸現在約5、6個月大，個性溫和。（圖／「新屋浪浪不孤單」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

小編向《ETtoday寵物雲》提到，小狐狸看見認識的人，都會伸出手打招呼，「看著牠無奈又乖巧的樣子，我心都酸了，差一點淚崩。」狗狗的個性比較弱勢、「閉俗（台語：內向）」，需要分開餵食，「牠總是待在遠遠的地方，等室友吃完飯才敢靠近，不爭、不搶，非常乖巧。」

▲小狐狸比較害羞，但現在已經變得親人，和狗狗也能和諧相處。

小編提到，小狐狸去年（2018年）因為「車禍急難救助」入所，非常畏縮，「門一打開，就會立刻窩到角落去，不願意走出來，眼神也不敢與人交會，一臉『你想幹嘛？』的表情，是典型的悶騷狗狗。」她嘗試著用食物誘導，慢慢培養感情，終於讓汪汪習慣牽繩、散步，也發現跟人類互動是一件開心的事情。

▲小狐狸被退回後變得有點焦慮。

小狐狸回到園區後，變得有一點焦慮，沒看見熟悉的志工就會踱步、吠叫。小編表示，接待民眾時都會盡量回答問題、再三確認對方能力、決心以及態度，甚至互相加為Line好友，就是希望好好把關、減少退養機率，讓小動物們得到真正的幸福，「領養人沒有說明放棄的原因，我也只能猜測是飼主對待的方式，引起狗狗不適應與不安。」

▲希望溫柔的小狐狸早日找到愛牠的主人！

小編仍然抱持樂觀態度，認為小狐狸回到團體生活後，應該很快就會好轉，但還是覺得很無奈，「有些人很自私，只考慮到自己的愛與不愛，卻沒想過毛孩的需求。但也沒有關係，我會陪著狗狗一起找到真正有耐心、願意疼愛牠的家庭。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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