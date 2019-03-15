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竟讓笨狗上床…主子「結屎面」殺氣狠瞪：全部給朕趕出去

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▲竟讓笨狗上床…主子「結屎面」殺氣狠瞪：全部給朕趕出去（圖／網友王路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ氣到結屎面：給朕解釋解釋！（圖／網友王路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

跳到黃河也洗不清了！喵星人「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」平時最喜歡和奴才們窩在一起睡覺，這天牠跳上床，卻發現爸爸把第1天到家的小狗「Deco」抱在懷裡，當場醋意大發、皺眉生氣，殺氣騰騰的表情就像在說，「替朕把這2個傢伙趕出去！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲竟讓笨狗上床…主子「結屎面」殺氣狠瞪：全部給朕趕出去（圖／網友王路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ：難道還要我示範怎麼尿在尿布墊？

▲竟讓笨狗上床…主子「結屎面」殺氣狠瞪：全部給朕趕出去（圖／網友王路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲1個月大的小女生Deco一臉無辜、愛撒嬌。

媽咪「王路」向《ETtoday寵物雲》說，家中總共飼養3隻主子，但只有「超級小霸王」ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ享有特殊待遇，可以上床和主人一起睡覺，「我先生想要安撫一直哭的小狗，就直接抱著牠看電視。沒想到貓貓一看見Deco在撒嬌，氣PUPU、一直瞪。」

▲竟讓笨狗上床…主子「結屎面」殺氣狠瞪：全部給朕趕出去（圖／網友王路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ和家中另外一隻貓。

▲竟讓笨狗上床…主子「結屎面」殺氣狠瞪：全部給朕趕出去（圖／網友王路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲偷吃狗狗的食物！

王路提到，老公後來覺得很抱歉，就積極地對ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ示好，重新把貓貓抱進被窩，結果牠卻不願意，堅持要趴在地上、看著門外，「接下來2天不給摸也不給抱，而且走到哪裡，都一直監視著我們和Deco的互動，還吃醋到搶走狗狗的副食品！」

▲竟讓笨狗上床…主子「結屎面」殺氣狠瞪：全部給朕趕出去（圖／網友王路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ長得很像漫畫七龍珠裡的角色「貓仙人卡林」。

這張「喵皇吃醋」的逗趣照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓近1萬網友笑瘋按讚，大家紛紛留言，「貓咪臉色凝重。」、「貓：那小傢伙是怎麼回事？」、「貓的腦海中有100種消滅男奴跟狗的方法。」、「晚上要被踩臉了！」、「很難想像你們不在家，牠會怎麼弄狗狗XD」、「貓很會記仇的，幫妳老公QQ」、「替狗狗感到危險XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 吃醋

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