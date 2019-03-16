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白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：我錯了XD

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▲白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：對不起XD（圖／網友思箕提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲FaFa被閃光燈照到，變成超崩壞「銷魂黑熊」。（圖／網友思箕提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

快把帥氣的主子還來！網友思箕看見寵物「FaFa」趴在沙發扶手上面休息，瞬間被萌到，一邊迫不及待地拿起手機拍攝，一邊苦惱看不清楚黑貓的表情，便打開閃光燈「試拍」了1張照片，後來卻發現意外捕捉到表情銷魂的「黑熊」，讓她笑翻，貼文分享，「對不起，媽媽錯了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：對不起XD（圖／網友思箕提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲FaFa是米克斯，但有混到「捲耳」基因，耳朵形狀非常可愛。

思箕接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，黑貓是眾所皆知的「好脾氣」，兒子被照到後也沒什麼反應，繼續「潰」在那邊，「我以為是因為舊手機拍攝效果不清晰，才會開閃光燈試試看效果，平常不會這樣做，請大家放心！」她也笑著說，FaFa「醜得好可愛」，「恍恍惚惚的，快把我笑死。」

▲白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：對不起XD（圖／網友思箕提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲思箕家中總共養了3隻貓咪。

▲白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：對不起XD（圖／網友思箕提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲思箕說，FaFa剛回家時，簡直就是一顆「黴菌球」。

思箕提到，貓貓剛被領養時全身長滿黴菌，也許因為曾經在野外生活，所以不但有護食行為，還會硬撐著把眼前所有食物吃光光，「我曾經被咬到血像噴泉一樣流出來！幸好家人們都不嫌棄，看到FaFa這麼撒嬌，也非常疼愛牠呢！」她大讚黑貓真的很可愛，「為什麼很多人有刻板印象，覺得很陰呢？不過，黑色是真的不太顯瘦啦！」

▲白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：對不起XD（圖／網友思箕提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哥哥「ReRe」和FaFa時常聯手「做壞事」。

思箕家中還有另外2個主子，其中哥哥「ReRe」是個超級暖男，不但非常疼愛弟弟，2寶還會一起做壞事，「只要看到FaFa蹲在門口把風，就知道另1隻在房間裡做壞事。」她回憶，有一次兄弟倆聯手偷走整包雞肉乾，「等我發現的時候，已經什麼都沒有了……。」

▲白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：對不起XD（圖／網友思箕提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ReRe、DoDo和FaFa。 

這張「黑貓崩壞照」被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，讓2千多名網友笑翻，紛紛留言，「閃光燈太閃的臉，大家都一樣！」、「奴才！去旁邊罰跪XD」、「快去參加寵物NG照大賽～」、「開閃光變成不知道什麼生物欸？」、「這個臉超級帥，沒看過這麼有個性的。」、「貓：啊！我的眼睛！」、「一秒變成土撥鼠XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 黑貓米克斯崩壞黑熊閃光燈NG照

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