同框孩「拜託」求肉！萌柴光速動手　網笑：去飲料店打工

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記者陳靜／採訪報導

看在本汪這麼可愛的份上，就多給兩塊肉肉吧！住在台中的小萌柴「控肉」是個非常聰明的汪星人，基本上常見的指令沒一樣難得倒牠，但是這天牠卻突然和弟弟「阿倫」一起對著媽媽瘋狂拜託，讓馬麻心生懷疑，認為牠們一定有鬼，不過牠合掌狂搖的速度仍讓人不禁嘴角失守，網友甚至認為牠可以到飲料店打工呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻Violet Chen在臉書社團「柴犬司令部」PO出影片表示，「這兩個傢伙，無事獻殷勤，非奸即詐！」尤其是家裡的毛孩控肉，雖然外表長得呆萌無害，但是每當牠做出拜託的動作，都只是為了要吃上一口美味的肉肉。其實控肉學習能力非常強，在牠還小的時候，不到2、3個月就能聽懂家人的語言，學會基本的指令，也知道主人還沒說開動前，絕對不能偷吃食物。

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▲柴：拜託拜託！再給我一點肉肉。（圖／網友Violet Chen授權提供，下同）

▲柴：少...少爺，不得體！

▲控肉和阿倫感情非常好，就像親兄弟一樣。

聰明又貪吃的控肉，只要看到大人手裡有食物，就會主動賣萌，笑著做出拜託的動作，沒想到1歲多的阿倫卻有樣學樣，只要看到柴哥哥雙手合掌，他就會跟著對方一起做，促成了這史上最萌的同框求肉畫面。不僅如此，其實阿倫也非常疼愛汪哥哥，在他還沒走穩之前，就搶著要遛毛孩、餵肉肉，一旦看見控肉來向自己討食物，他也會心軟大方送上，2孩感情非常好！

影片上傳至臉書後，網友看了全被融化笑回，「毛孩子+小孩永遠都是最萌搭配。有夠可愛」、「好像以前手搖飲料的那個娃娃」、「要不要考慮去打工」、「左邊的也太用力了吧，用生命在拜託欸」、「一個要肉肉，一個要玩具」、「這力道可以搗麻糬了、做年糕了啦！」、「左邊看起來像壞掉，當機了XD」、「怎麼那麼可愛啦，拜託成這樣啦」、「這個手速...」、「有一種是別人家的柴柴別人家的小孩」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

※小提醒：狗狗長期站姿可能會對脊椎、關節造成損傷，所以還是要盡量避免讓毛孩站太久喔！

▲控肉向弟弟拜託討吃，沒想到阿倫秒被融化。

▲才1歲多的阿倫還會幫忙「在家遛狗」。

▲控肉就像是他們的親生孩子一樣，一家人非常幸福！

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