散完步回家囉！阿柴「自己走進捷運站」傻笑：坐車比較快

▲柴：坐捷運比較快啦！（圖／臉書粉專「柴犬shiba TT」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「傻奴才，有車坐為什麼要走路呢？」住在高雄市的無厘頭柴犬「TT」，每當和家人散步完回程時，一看到捷運站就會忍不住默默走進去，待在樓梯口不肯離開，不論主人怎麼拉牠的牽繩，甚至假裝要丟下牠走掉，TT仍然笑著待在原地，彷彿在告訴對方「這裡有車可以坐」，超呆萌模樣讓飼主好氣又好笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

說起毛孩的搞怪事蹟，馬麻雅菁笑說，只要每次和毛孩散步完，在回家的路上經過了捷運站，TT就會興奮地往裡面衝，並且站在樓梯口笑著回頭等待主人，原本媽媽以為阿柴是為了吹冷氣才會跑過去，沒想到牠卻連冬天也會這樣，且不論家人怎麼呼喚TT，牠就是不肯乖乖出來，總得要人三催四請才願意回家。

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▲TT：今天散步太累了，我們就坐捷運回家吧。

▲果然是個專業的網帥，還會拍意境照呢XD

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「好冷氣，不吹嗎XDDDDD」、「裡面涼快呀！」、「其實想搭車回家」、「想搭捷運...」、「吹冷氣啦笨喔！」、「柴：麻麻～我要中暑了」、「媽媽我好想進去看看」、「我不想走了，坐捷運啦，又有冷氣吹」、「柴：有冷氣不吹！傻了你！」、「最後超可愛的」。

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▲TT的項圈都是媽媽親手做的，就像是牠的正字標記。

▼影片為臉書粉專「柴犬shiba TT」授權提供

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