調皮歐告「第1次捐血」乖坐不吵鬧：我在做有意義的事

▲歐告豬豬捐血勇敢的模樣讓飼主好感動。（圖／臉書粉專「三花養老院」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「我是懂事的熱血勇士！」住在屏東的歐告「豬豬」一向都是個調皮欠揍的小屁孩，但是為了幫助更多需要的狗狗們，姐姐決定帶健康的牠到醫院捐血，原本以為豬豬會像是屁股長蟲一樣地掙扎反抗，沒想到當醫生把針刺進去的瞬間，牠卻乖乖坐著忍痛，甚至一句抗議的話也沒有，彷彿知道自己正在做有意義的事呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

愛狗的姐姐為了要幫助生病的犬隻，希望在牠們急需用血時，能夠馬上找到適合的血液，正好家中的豬豬非常健康又年輕，符合捐血犬的資格，因此她決定要毛孩嘗試看看。直到針刺進去的前一刻，姐姐還以為孩子會痛得掙扎、不願意配合，沒想到豬豬的表現卻是出乎意料的優秀，看似短短的10分鐘，對怕痛的毛孩來說，簡直是度秒如年，更何況是平常一刻不得閒的好動毛孩。

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▲豬豬捐完血回家後，連繃帶都還沒拆，就開始忙著挖土了。

▲豬豬：哇係熊勇敢ㄟ歐告ㄏㄧㄚ～

看到愛犬如此勇敢乖巧，姐姐欣慰地說，「小豬仔做到了！我光看到那粗到爆的針就快哭了，小豬仔竟然可以乖乖地讓醫生刺呀、喬呀，看到熱血的流出，姐完全是眼眶充滿淚，心疼我的小豬仔，雖然你平時超欠揍、超皮，但因為你的勇敢，姐可以全原諒。」雖然後半段豬豬還是耐不住性子動了幾下，為了安全起見提早結束，但是姐姐對毛孩仍是滿滿的佩服。

臉書粉絲專頁「三花養老院」PO出這則影片後，網友看了紛紛大讚豬豬的勇敢，「看小豬一陣子了，以為牠就是皮皮皮，但今天的表現真讓人刮目相看，超讚的」、「豬豬好勇敢！今天這樣子一點都不屁了！」、「豬豬今天是帥氣的黑狗兄」、「豬豬你好棒，看得我都流淚了」、「好乖哦知道要做善事」、「牛排給他煎下去就對了」、「好多好多的洋蔥，豬豬好棒為了更多毛小孩，豬豬加油」、「豬豬真的是勇港的男仔漢，給你幾罷婚」。

▲豬豬無厘頭的搞笑模樣吸引了大批粉絲。

長期帶家中毛孩捐血達6年的飼主馬晨祥曾表示，「其實狗狗輸血的前置作業和過程相當繁雜，狗血型不像人這麼單純基本四種，狗的血型雖然是講分陽性陰性，可是不見得陽性對陽性就一定吻合，還是必須要兩隻狗各抽一點血出來進行比對才知道能不能用。此外，狗的血無法長時間保存，血一旦脫離狗體，好像72小時血液就變質無法使用了，不像人的可以放在儲存環境中一陣子。」

知道狗狗可以捐血的人並不多，要讓自己的狗出來捐血的更是少數，加上要配對吻合血型並不容易，因此能夠成功捐血的機率不高。馬晨祥也補充說道，「狗狗捐血條件為1歲以上7歲以下，體重20公斤以上，每年固定預防針，每月固定心絲蟲蚤不到預防藥。而且不能有生過與血液有關的毛病。狗狗偶爾捐一次血，對狗的健康也是不錯，促進新陳代謝，抽出舊血，加速新血製造。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲家中4隻狗狗都非常愛笑惹人愛！

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