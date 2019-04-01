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旱鴨汪「前腳打水」偷墊步游泳　ㄎㄧㄤ表情撞臉喜德！

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記者陳靜／採訪報導

最佳創意泳姿獎非你莫屬！高雄市飼主Jane Yang這天帶著毛孩到游泳池玩耍，想不到從來沒游泳過的米克斯「咪寶」一進到水裡，竟自己研發了一套特有的游泳姿勢，有別於一般的狗狗，牠立著身體用前腳打水，後腳還在池裡偷偷墊步，更吸睛的是牠那神似「喜德」的表情，讓在場的所有人都笑翻！

其實影片是去年馬麻第一次帶著家中4個毛孩去玩水，卻只有咪寶的泳姿讓人笑到噴飯，「在還沒帶牠去游泳前，我也以為狗天生就會游泳，在場有其它人問我，為什麼妳的孩子是直的？但我也是第一次看到這奇景，我們試了好幾次教牠游、也有扶著牠游，但只要一放手牠就變直的了，剛開始前面幾次根本笑到無法錄影。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Jane YangJane YangJane YangJane Yang

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 ▲咪寶的獨特游泳姿勢超爆笑。（圖／網友Jane Yang授權提供，下同）

▲米克斯游泳姿勢超爆笑。（圖／網友Jane Yang授權提供）

▲汪：我這是散播歡樂散播愛啊～

馬麻將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全笑噴，「這泳技太強大啦」、「太浮誇了哈哈哈」、「你們不懂，那是輕功水上漂啦」、「好立體的游法～～」、「水上芭蕾XD」、「這游泳方式第一次見識到」、「牠根本在水裡走路XD」、「很魔性的拍水聲」、「那顆頭我以爲我看到北極熊」、「超像喜德！」

無厘頭的咪寶其實是個超級媽寶，每當看到爸爸媽媽睡在一起，就會自己塞進他們中間卡位，雖然是個小女生，卻反而不愛找把拔；一旦看見爸媽一起進門，牠眼裡也總是只有最愛的媽咪，對爸爸敷衍搖了2下尾巴，就轉身跑去找馬麻塞乃；睡覺的時候也堅持只要跟媽媽睡，除非家裡只剩把拔，否則寧願睡地板。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯游泳姿勢超爆笑。（圖／網友Jane Yang授權提供）

▲跪求爸爸的心理陰影面積......

▲米克斯游泳姿勢超爆笑。（圖／網友Jane Yang授權提供）

▲呆萌的咪寶其實是個超級媽寶，非常愛撒嬌。

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯游泳打水喜德

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