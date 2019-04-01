記仇汪故意拉在門口！　開門媲美「巧克力抹吐司」爸氣瘋

▲臘腸故意在門口大便設陷阱。（圖／網友魏暉恩授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

這年頭汪星人竟然連設陷阱都學會了！新北市這隻調皮臘腸「Coffee」一直以來都像是家裡的女王，只要奴才讓牠不開心，牠就會要主人好看。這天把拔出門沒帶上牠，沒想到奸詐的Coffee竟動了歪腦筋，在門口設下「黃金陷阱」，不偏不倚地在門邊大了一坨，只要一打開門，就會像是「巧克力抹吐司」的畫面一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔魏暉恩無奈表示，「只要牠不開心我沒帶牠出門玩，就會故意這樣...牠太聰明了，這5年來，至少超過30次了，基本上，牠覺得自己就是個人。」愛記仇的Coffee明明會乖乖在尿盆尿尿，但是偶爾卻會故意大便在門口，而且位置還對得非常準，這代表汪星人根本是故意的，只是為了警告爸爸，不帶牠出門就得承擔這種後果。

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▲被抓到現行犯了吼！

▲汪：怎樣？不爽嗎？打我啊！

這天爸爸上班時打開監視器，再度看到了一樣的景象，瀕臨崩潰想著，「今晚回家開門肯定磨到，就像塗抹巧克力醬吐司那樣，閃躲技能全開也沒用...」雖然毛孩總是搗蛋讓他頭痛，但是每當他準備開罵時，看到了愛犬可愛的臉龐，就會馬上心軟開不了口，默默地把大便清完，當作什麼事都沒發生，他笑稱自己就像是「清大便專家」，甚至特地買了刮刀隨時預備清理。

照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了不禁嘴角失守回道，「考驗技術的時間到了」、「明知是陷阱也不得不踩」、「只好等它乾掉再回家了」、「最新防盜生物科技！」、「這樣以後怎麼面對巧克力吐司啦」、「笑死，畫一個扇形要你算面積」、「之後只能把門改成向外開了」、「到底要開還是不開，好難選」、「看來要爬窗戶回家了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲家裡2隻超萌臘腸Coffee與安安，2汪個性截然不同。

▲把拔只要看到毛孩的萌樣，就罵不下去了。

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