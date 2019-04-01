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彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛　飼主否認虐待

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▲柴犬疑似遭熱水燙、打火機燒。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲柴犬疑似遭熱水燙、打火機燒背。（圖／彰化縣動物防疫所提供，下同）

寵物小組／綜合報導

彰化縣日前一名周姓女子在Instagram上PO出照片，指控自己的哥哥長期用熱水、打火機燒燙家中的柴犬，妹妹數度口頭勸導阻止卻遭無視。彰化動物防疫所獲報後，立即到周男家中查看狀況，發現柴犬背上接近2/3面積有疑似燙傷與脫毛的痕跡，不過這名被指控的周姓男子卻否認自己有做出虐狗行為。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

動防所人員表示，1日上午至周家訪查時該名男子不在，根據周父與妹妹的說法指出，周男經常會用熱水以及菸蒂燙狗，還會拿打火機燒毛、棍子毆打，但是無論家人怎麼勸說，周男仍屢勸不聽；同時，動防所人員也在屋內發現了貓咪，不過貓咪外觀看起來暫無任何異狀，因此先針對柴犬疑似受虐一事處理。

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▲柴犬疑似遭熱水燙、打火機燒。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲柴犬背部2/3有疑似燒燙傷痕跡。

動防所人員初步查看柴犬的身體後，決定先將狗狗帶回防疫所進一步檢查。這隻4歲多的公柴犬尚未結紮，經過動防所剃毛檢查後，發現除了背上2/3面積燒燙傷及多處傷口脫毛外，其他並無大礙，精神狀況不錯也非常活潑，目前已交由「Noe 行動組織 / Emt 急難應變團隊」協助後續中途及送養事宜。

稍早動防所聯絡上周姓男子，並詢問他是否有對狗狗做出傷害行為，但周男一概否認，而目前也因為沒有直接證據，因此無法確認虐狗行為是否屬實，仍需進一步調查。

動防所表示，若經調查證實飼主以熱水、打火機等物品燒燙或傷害動物，將依據《動物保護法》第30條規定，如故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處新台幣1萬5千以上、7萬5前以下罰鍰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬疑似遭熱水燙、打火機燒。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲狗狗背上多處脫毛。

關鍵字： 柴犬彰化虐狗熱水打火機

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