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10年後生日願望是什麼？喵「離開」暖許：別再偷偷想我

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▲貓咪許10年後的生日願望。（圖／翻攝自抖音「jiuchanxd」）

▲10年後的生日願望，可能只是主人幫忙許。（圖／翻攝自抖音「jiuchanxd」，下同）

寵物小組／綜合報導

所有的毛家長們最害怕的就是這一天。抖音APP用戶「jiuchanxd」分享了一段自製影片，述說著貓咪「離開」後，主人是如何繼續生活。10年後的這一天，是貓咪「糾糾」的15歲生日，馬麻特地準備大餐插上蠟燭，要牠好好許個願，沒想到眼睛一眨，盤子前的毛孩已經不在，但主人卻也改不掉幫牠過生日的習慣了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

故事來到2029年的6月15日，飼主特地把糾糾愛吃的食物，排成一個生日塔插上蠟燭，一如往常要毛孩許願，糾糾無奈地喊道，馬麻每年都要牠許願，但牠認為牠的貓生已經足夠幸福，該吃的肉沒有少吃，奴才該鏟的屎也沒少鏟；主人失戀了，就抱著牠哭，下班回家，也總是捏喵臉解壓，這麼多年來，和媽媽形影不離、備受疼愛，牠認為自己已經沒有什麼遺憾。

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▲貓咪許10年後的生日願望。（圖／翻攝自抖音「jiuchanxd」）

▲喵：和你在一起的每一天，我都很幸福快樂。

「不過，如果真的要一個願望的話，我希望媽媽，不准再偷偷想我了。」2029年，其實糾糾已經離開了2年，但主人仍忘不了毛孩的生日，即使看著碗前空無一貓，也無法狠下心將逗貓棒與貓砂盆丟掉，看著屋內擺滿各種貓咪用品，不禁想起當年她和糾糾的各種美好回憶，如果那個牠還在，那該有多好。

粉絲專頁「抖音上的喵喵」將影片轉發至臉書，引起愛貓網友廣大迴響，紛紛被惹哭表示，「我也保存了貓砂盆和食物盤一年」、「寶貝的東西一樣也捨不得丟，連抓過的紙板也一起保存快10年了」、「突然一個轉折讓我淚直接飆出來」、「看到2029就要拿衛生紙了啦」、「說好不放洋蔥的」、「牠消失那瞬間秒噴淚」、「看到哭...」、「我想許一個願望，希望我的毛孩永遠陪著我。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 喵喵生日願望許願

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