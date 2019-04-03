3毛茸茸灰寶寶搭「天鵝船」　擠爸媽背上溜滑梯入水

▲黑頸天鵝寶寶坐在親鳥背上，就像在搭「天鵝船」。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

安徒生童話裡的「醜小鴨」現身台北市立動物園？原來是黑頸天鵝的寶寶啦！只見3隻灰色雛鳥擠在爸媽的背上，就像在搭「天鵝船」一般，有時也會像溜滑梯一樣輕鬆滑入水中。為了減少干擾，園方特別架設一台自動縮時照相機，進行影像蒐集。

台北市立動物園指出，鳥園水禽區的黑頸天鵝，連續3年都有產蛋記錄，以往由機器代孵模式下，會在破殼前將蛋還給親鳥接續照顧，確保天鵝寶寶孵出後第一眼看到的是親生爸媽。今年首度從求偶、築巢、產蛋、孵蛋、育雛，所有的過程都由親鳥自行包辦。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲台北市立動物園的黑頸天鵝以往產蛋都是由機器代孵。（圖／台北市立動物園提供）

▲親鳥今年首度包辦求偶、築巢、產蛋、孵蛋、育雛。（圖／台北市立動物園提供）

由於黑頸天鵝領域性很強，育雛期間誰都不能靠近，稱職鳥爸爸（配帶「綠」色腳環）和鳥媽媽（配帶「橘」色腳環），即使面對每天照護牠們的保育員來添加食物時，一樣會毫不留情地伸長脖子或拍翅驅趕。為此，鳥園今年特別架設自動縮時照相機進行影像蒐集，雖然公鳥和母鳥外觀相似，但從影像中個體配帶的腳環研判，鳥爸爸也同樣盡責地參與了孵蛋跟育雛的工作。

▲黑頸天鵝屬於早熟性的鳥類，雛鳥孵出就會跟著親鳥下水、進食。（圖／台北市立動物園提供）

黑頸天鵝屬於早熟性的鳥類，雛鳥孵出就會跟著親鳥下水、進食，保育員特別提供營養的雛鳥飼料，剛開始發現雛鳥不會吃乾飼料，只會吃葉菜，於是保育員試著將切碎的葉菜加水和飼料和成泥狀，經過多次調整，透過縮時照相機的紀錄，終於觀察到雛鳥自行啄食飼料的重要畫面。

▲黑頸天鵝原產於南美洲，是天鵝屬中體型最小的成員。（圖／台北市立動物園提供）

黑頸天鵝原產於南美洲，是天鵝屬中體型最小的成員，白色身體、黑色頭頸部，藍灰色的喙後有紅色肉瘤，眼睛後面有一條白色條紋向後延伸，腿是粉紅色；小天鵝全身灰色羽毛，短短的脖子，黑色的腳，看起來就像鴨子，外型和顏色跟親鳥完全不同，隨著成長羽毛顏色也會不斷的變化。

▲小天鵝全身灰色羽毛，短短的脖子，黑色的腳，看起來就像鴨子。（圖／台北市立動物園提供）

園方表示，目前動物園最夯的攝影地點就是鳥園，每天都有攝影愛好者耐心地守候在池邊。但園方也特別提醒，還是要儘量避免動作或聲音過大，驚嚇到黑頸天鵝家族，或是卡位太久、擋到後方遊客們觀察黑頸天鵝的機會。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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