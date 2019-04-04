偷藏的肉塊消失了！萌法鬥「不願面對真相」　沮喪臉嚶嚶哭

寵物小組／綜合報導

「沒有神麼事情能比肉肉不見重要了！！！」新北市的飼主悅安家中有隻可愛的法鬥，這天她見狗狗怎麼一直將臉埋在客廳的桌子裡，於是問了說「肉肉不見了嗎？」結果毛孩子一聽到便立刻將臉從「洞口」滑出來，露出一臉難過的表情之外，還發出嚶嚶哭的聲音。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主悅安日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段24秒的影片，並以狗狗的口吻說道，「我藏在這裡的肉肉呢？」畫面中，可愛的法鬥坐在地板上，將臉埋進桌子中央的洞口；只見牠一聽到「肉肉」關鍵字，就趕緊抬起頭望著馬麻，一臉難過的表情彷彿在說，「你有看到我的肉肉嗎？」

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▲預先藏好的肉塊消失了，法鬥犬將臉埋起來不願面對真相。（圖／有點毛毛的／飼主悅安提供）



▲汪：嗚嗚嗚...我的肉肉呢！（圖／有點毛毛的／飼主悅安提供）



此外，影片中的法鬥除了一臉淚眼汪汪之外，過程中還可以清楚地聽到牠啜泣的聲音，感覺內心真的相當難過。這段視頻不到14小時就有上千名網友按讚、分享，許多人看完都留言笑說，「哈哈哈太可愛了」、「哪欸加古錐～」、「汪：怎麼會找不到呢」、「法鬥的表情，真的都好可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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