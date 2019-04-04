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板收浪浪開心放風...牠急找陰涼處「怕曬黑」　13位志工合影看傻眼

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記者吳鎮良／採訪報導

原來「歐告」也會怕曬黑，真是學了一課！新北市的網友胡順惠日前至板橋動物收容所當一日志工，當天也讓她遇到了2隻很有故事的狗狗「黑嘉莉」、「小不點」。有趣的是，當最後要結束上午場活動時，工作人員要幫所有志工大合照，結果全部狗狗都和志工人員一樣乖乖做坐好，就只有小不點急著要去一旁乘涼，逗得現場13位志工哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

胡順惠表示，「踏進板橋動物之家迎面而來是濃濃的味道，走進收容所牽狗時，那一雙雙無助的眼神讓人好心疼，牠們什麼時候才能擁有自己的家？還是被迫只能在這裡度過餘生？這一刻我的心情變得好沉重。」還來不及消化難過的情緒，立刻就要上場遛狗了。

歐告「怕曬黑」找陰涼處躲太陽。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲期待被志工帶出籠放風的浪浪。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

歐告「怕曬黑」找陰涼處躲太陽。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑嘉莉在收容所裡待了3年。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

板收的每位志工都必須要有勇氣能自己進去籠子裡套狗，而且都至少要遛到2隻狗狗，每隻只有45分鐘左右的放風時間，有些比較怕生的，甚至半個月才能出籠一次。這天胡順惠遇到的汪夥伴分別是活潑美眉黑嘉莉、調皮底迪小不點，雖然從外表看上去都很像，但對於長期志工來說都只是一塊小蛋糕，一眼就能叫出牠們的名字。

黑嘉莉是2016年4月迷路走進動物之家，身上因為皮膚病而導致大面積掉毛。胡順惠說，「一見面牠就興奮狂奔猛叫，有點嚇到我這菜鳥新手，怎麼拉都拉不住，但當我拿出志工們準備的肉乾後，還是成功收買了牠的心。我還發現牠是被耽誤的模特兒，只要看到鏡頭，不管前一刻多好動，一定會乖乖坐好，用傾斜45度角的黃金角度完美入鏡。」

歐告「怕曬黑」找陰涼處躲太陽。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼活潑又親人的黑嘉莉。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

歐告「怕曬黑」找陰涼處躲太陽。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

正當胡順惠被黑嘉莉遛得氣喘吁吁時，心想下一隻總會乖一點了吧？沒想到活力十足的小不點比黑嘉莉更活潑！小不點是2018年4月從不良狗場收養過來的，怕人的個性築起一道厚厚的警戒心，都還沒走到操場，牠就一直用前腳狂撥狗鍊，一旦要幫牠解開，就會作勢咬人。

胡順惠表示，「一開始雖然很害怕，後來不知道哪來的勇氣，直接把手伸出去，心裡想著『要咬就給你咬』，沒想到這招反而讓牠自討沒趣，同時也降下許多戒心，所以後來就被牠遛著玩啦！」

歐告「怕曬黑」找陰涼處躲太陽。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小不點在收容所即將滿一年。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

胡順惠將一日志工的心得分享在臉書上，立刻吸引許多人的關注，她也想藉這機會和《ETtoday寵物雲》的讀者說，「真的很謝謝這裡每位志工的付出！如果有人也想幫忙，可以搜尋離家較近的動物收容所，通常假日都會開放志工參加幫忙，如果沒有時間卻很想幫忙的人，也可以捐助零食肉乾、濕紙巾（無酒精）等物資，最後想請大家支持領養代替購買，養了就不要棄養。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

歐告「怕曬黑」找陰涼處躲太陽。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲警戒心高的小不點最後玩得超開心。（圖／胡順惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 板橋收容所板橋動物之家志工浪浪歐告

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