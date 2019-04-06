ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝光！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝光！。（圖／救援人張志榮提供）

▲台南臘腸犬「肥肥」遭棄養。（圖／救援人張志榮提供）

寵物小組／綜合報導

台南一名飼主於2日晚間將自家臘腸犬丟棄在安定區公所前的花圃，過程全被監視器拍下，畫面曝光後也點燃網友們的怒火。救援人張志榮表示，狗狗不僅過瘦、雙眼白內障，身上還有多處傷口縫線，疑似因為生病才被棄養，目前在獸醫院接受治療。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝光！。（圖／救援人張志榮提供）

請繼續往下閱讀...

▲一名機車騎士騎到台南安定區公所前，左顧右盼後將裝有狗狗的紙箱搬下車。（圖／救援人張志榮提供）

▲白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝光！。（圖／救援人張志榮提供）

▲騎士將裝有狗狗的紙箱棄置在區公所花圃。（圖／救援人張志榮提供）

台南市流浪動物愛護協會張志榮指出，狗狗身上掃出晶片，得知牠的名字叫做「肥肥」，年齡6歲，身體狀況卻比10幾歲老狗還差，除了嚴重脫水、心絲蟲和牙齒問題，肝腎指數也超標很多，另外還有站不起來的狀況，實際原因需要再進行詳細檢查才能知道。目前因為連假的關係，待星期一（8日）動保處上班，就會聯絡找飼主。

▲白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝光！。（圖／救援人張志榮提供）

▲臘腸瘦成皮包骨。（圖／救援人張志榮提供）

▲白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝光！。（圖／救援人張志榮提供）

▲狗狗嚴重脫水，身上也有多處傷口縫線。（圖／救援人張志榮提供）

▲白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝光！。（圖／救援人張志榮提供）

▲狗狗才6歲，卻有嚴重牙齒問題。（圖／救援人張志榮提供）

▲白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝光！。（圖／救援人張志榮提供）

▲狗狗才6歲，卻有嚴重牙齒問題。（圖／救援人張志榮提供）

肥肥被棄養的畫面po上臉書後，網友們紛紛氣炸留言，「真的狠心」、「無法原諒！」、「真差勁的棄養人」、「就算是生病……也不能丟棄啊」、「不當飼養+惡意棄養」、「怎能如此輕易的離棄家人？！」、「會有報應的！」、「太過分了吧，不負責任！」、「人在做天在看。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

妳慘了妳⋯ 棄養確證據鑿

張志榮發佈於 2019年4月2日 星期二

被棄養的腸腸 目前還有一個站不起來的原因還要再詳細的檢查 肝腎指數都超標很多，還有心絲蟲嚴重 尤其嚴重脱水，請大家幫忙腸腸 線上捐款給這孩子醫療： https://web.npois.com.tw/npopay/tnranimal/...

張志榮發佈於 2019年4月3日 星期三

關鍵字： 台南市流浪動物愛護協會臘腸犬棄養動保處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛..

採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：..

4歲妹畫「最想養的寵物」被當驢子　答案揭曉後連本尊..

主子認真臉教兒子「撕壁紙」 　貓奴目睹傻眼：房子是..

哈士奇「冷氣太冷」吹到感冒　網友傻眼笑翻：這隻一定..

15歲「黑熊」腎衰要天天吊點滴　姊做最痛決定：不想..

超仙雪狐波卡「小時候像老鼠」！　媽曝飼養血淚：一點..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

媽騎小折「遛巨大神獸」　路人建議：乾脆直接騎牠就好

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

萌貴賓瞄準紅心90度抬腳「棒溜」　媽一旁待命.....

咬壞鞋拔！胖拉拉「垂眼內八坐」　專業無辜表情.....

少一步...毛孩死後收3萬元罰單　登記死亡除戶讓牠..

萌法鬥「私房肉肉」消失　失望哭坐地板：是誰拿走了？

新竹火警飼主：先救牠再救我　獨自留火場目送愛犬離開

遛狗遇小萌妹驚慌高喊「我怕狗！」　正義媽5字神回4..

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生..

忘記爸媽不在家！褓姆提醒...暴衝歐告秒停腳：啊對..

撿到2隻小喜鵲「餵小米1週」卻死了　鳥會痛心教「正..

白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝..

跟女友吵架摔狗洩憤！小黑飛出1米外「骨折掰咖＋縮尾..

硬漢爸嗆「敢養狗我就殺人」　兩年後扛汪散步：牠腳交..

五股國小16名學生當「動保小小兵」　體驗遛狗、鏟貓..

柯基求爸陪演「護食遊戲」　見手靠近秒怒吼：碰屁啊！

小山羊太受寵招忌！　狗狗竟帶牠上街故意遺棄

4000條蛇佔島「毒液腐肉體」 漁民嚇：登島一定死..

市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲..

擦亮品牌　「皇普MVP」龜山首座防水保固10年建案

胡瓜和董梓甯臉隔一塊餅「快親到」　阿翔站中間看出神

朴有天把「前女友刺青」消掉了　韓記者爆料：花很久時..

陳思宇回任陳建銘辦公室助理　2020立委埋伏筆「很..

仙跡岩爬樹「雙腳懸空」拍美照！小心摔下網美→亡美...

獨／韓國瑜參選2020總統大選？　韓幕僚這麽說....

女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

不斷更新／艾迪頓、尼克斯誰先找回手感？　象、猿先發..

19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記..

中職／自打球受傷停機1個月　林立6日重返一軍

寵物動物熱門新聞

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

小貓打針沒在怕　HOLD住全場..

搭錯地鐵巧遇「拉拉軍團」受訓中

智能冷暖窩「倒掛」　活活悶死愛..

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

一樓客滿！「仙境膠囊旅館」飼主..

他撿遭棄奶貓到公司　貓咪委員會..

只靠桌腳卡住！輕功喵趴懸空紙板

阿爸很輕哦～下秒「啪！」指甲刀..

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

讀者迴響

熱門新聞

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

小貓打針沒在怕　HOLD住全場..

搭錯地鐵巧遇「拉拉軍團」受訓中

智能冷暖窩「倒掛」　活活悶死愛..

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

一樓客滿！「仙境膠囊旅館」飼主..

他撿遭棄奶貓到公司　貓咪委員會..

只靠桌腳卡住！輕功喵趴懸空紙板

阿爸很輕哦～下秒「啪！」指甲刀..

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

萌貴賓瞄準紅心90度抬腳「棒溜」　媽一旁待命...網：神射狗&神接手

咬壞鞋拔！胖拉拉「垂眼內八坐」　專業無辜表情...害爸訓話狂跳針

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面