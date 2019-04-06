白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝光！

▲台南臘腸犬「肥肥」遭棄養。（圖／救援人張志榮提供）

寵物小組／綜合報導

台南一名飼主於2日晚間將自家臘腸犬丟棄在安定區公所前的花圃，過程全被監視器拍下，畫面曝光後也點燃網友們的怒火。救援人張志榮表示，狗狗不僅過瘦、雙眼白內障，身上還有多處傷口縫線，疑似因為生病才被棄養，目前在獸醫院接受治療。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲一名機車騎士騎到台南安定區公所前，左顧右盼後將裝有狗狗的紙箱搬下車。（圖／救援人張志榮提供）

▲騎士將裝有狗狗的紙箱棄置在區公所花圃。（圖／救援人張志榮提供）

台南市流浪動物愛護協會張志榮指出，狗狗身上掃出晶片，得知牠的名字叫做「肥肥」，年齡6歲，身體狀況卻比10幾歲老狗還差，除了嚴重脫水、心絲蟲和牙齒問題，肝腎指數也超標很多，另外還有站不起來的狀況，實際原因需要再進行詳細檢查才能知道。目前因為連假的關係，待星期一（8日）動保處上班，就會聯絡找飼主。

▲臘腸瘦成皮包骨。（圖／救援人張志榮提供）

▲狗狗嚴重脫水，身上也有多處傷口縫線。（圖／救援人張志榮提供）

▲狗狗才6歲，卻有嚴重牙齒問題。（圖／救援人張志榮提供）

▲狗狗才6歲，卻有嚴重牙齒問題。（圖／救援人張志榮提供）

肥肥被棄養的畫面po上臉書後，網友們紛紛氣炸留言，「真的狠心」、「無法原諒！」、「真差勁的棄養人」、「就算是生病……也不能丟棄啊」、「不當飼養+惡意棄養」、「怎能如此輕易的離棄家人？！」、「會有報應的！」、「太過分了吧，不負責任！」、「人在做天在看。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

妳慘了妳⋯ 棄養確證據鑿 由張志榮發佈於 2019年4月2日 星期二