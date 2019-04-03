他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎

▲爸爸想幫貓剪指甲，下秒指甲刀卻被打飛。（影／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

寵物小組／採訪報導

喵星人脾氣好，不代表貓奴可以隨便「動手動腳」！1歲多的「咪咪」平常相當親人，不料日前爸爸幫牠剪指甲時，牠卻突然出手反抗，一掌將指甲刀揮掉，突如其來的動作不僅讓爸爸傻眼，也讓媽媽笑到被口水噎著了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

媽媽表示，先生一直覺得咪咪是天使、很乖很溫柔，沒想到有天要剪指甲時，竟遇上主子發脾氣，因此沒有剪成。不氣餒的爸爸過幾天後決定再試一次，他溫柔地握起咪咪的小手，柔聲安撫「阿爸很輕喔～阿爸很輕喔～」，殊不知下秒「啪！」一聲，手中指甲刀就被貓咪打飛。

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▲爸爸輕輕握著咪咪的手，一邊柔聲安撫，沒想到還是失敗了。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

其實，咪咪是媽媽在外餵養1年多的浪貓，越來越熟悉後，有天牠竟跑到門外往家裡頭偷看，似乎是想要「一個家」。後來，爸媽就在庭院幫咪咪組了一個屋子，只不過牠還是常常跑來門口，一副想進門的樣子，也讓這一家人決定在去年12月初正式收編這名新成員。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲咪咪在門外往家裡偷看。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪流浪時常被欺負。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪專屬的小屋。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪正式被收編的那天。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

媽媽說，咪咪個性非常親人，但以前在外面時，其他流浪貓、放養貓都可以彼此相安無事，唯獨咪咪常常都被欺負，「沒有人跟牠做朋友耶！」她感嘆，貓咪在外流浪的日子其實很辛苦，要找食物、要在區域內讓自己立足，還要閃避可怕的車流、深夜出沒的浪犬，還有許多艱困的時刻，「每一次的相遇，都是很多的幸運呀！」

▲咪咪現在是幸福美貓。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪現在是幸福美貓。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）