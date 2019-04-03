ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲爸爸想幫貓剪指甲，下秒指甲刀卻被打飛。（影／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

寵物小組／採訪報導

喵星人脾氣好，不代表貓奴可以隨便「動手動腳」！1歲多的「咪咪」平常相當親人，不料日前爸爸幫牠剪指甲時，牠卻突然出手反抗，一掌將指甲刀揮掉，突如其來的動作不僅讓爸爸傻眼，也讓媽媽笑到被口水噎著了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

媽媽表示，先生一直覺得咪咪是天使、很乖很溫柔，沒想到有天要剪指甲時，竟遇上主子發脾氣，因此沒有剪成。不氣餒的爸爸過幾天後決定再試一次，他溫柔地握起咪咪的小手，柔聲安撫「阿爸很輕喔～阿爸很輕喔～」，殊不知下秒「啪！」一聲，手中指甲刀就被貓咪打飛。

請繼續往下閱讀...

▲他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲爸爸輕輕握著咪咪的手，一邊柔聲安撫，沒想到還是失敗了。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

其實，咪咪是媽媽在外餵養1年多的浪貓，越來越熟悉後，有天牠竟跑到門外往家裡頭偷看，似乎是想要「一個家」。後來，爸媽就在庭院幫咪咪組了一個屋子，只不過牠還是常常跑來門口，一副想進門的樣子，也讓這一家人決定在去年12月初正式收編這名新成員。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪在門外往家裡偷看。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪流浪時常被欺負。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪專屬的小屋。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪正式被收編的那天。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

媽媽說，咪咪個性非常親人，但以前在外面時，其他流浪貓、放養貓都可以彼此相安無事，唯獨咪咪常常都被欺負，「沒有人跟牠做朋友耶！」她感嘆，貓咪在外流浪的日子其實很辛苦，要找食物、要在區域內讓自己立足，還要閃避可怕的車流、深夜出沒的浪犬，還有許多艱困的時刻，「每一次的相遇，都是很多的幸運呀！」

▲他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪現在是幸福美貓。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛…媽笑噎。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

▲咪咪現在是幸福美貓。（圖／搖尾巴 Wiggling Tail提供）

當浪貓找上你... #每一次的相遇都是很多的幸運呀

搖尾巴 Wiggling Tail 發佈於 2018年11月15日 星期四

關鍵字： 指甲刀剪指甲浪貓收編

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

薩摩耶戴頭套「喀！」門邊定格　主人乾等15秒走近一..

乖乖排隊等供品！　聖殿90隻「許願沼澤鱷」圓滾滾像..

「鱷魚」急救中！下秒竟發展成八點檔　網一看笑噴：汪..

「不投我的都是狗」台灣貓黨看板瘋傳　網友跪了：唯一..

影／超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「..

留點隱私好嗎？狗哥哥要洗澡　6貓全擠進浴室「監工」

4年前委屈留小三！　正宮撞見牠爬上床抱睡「眼神示威..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

主人準備午餐萌柴「躺著」監視　狂露謎之微笑：被本汪..

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

模擬無良飼主虐寵強灌萌兔酒 私刑「加倍奉還」 實..

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌討摸　「狗生初洗澡」隔天安詳..

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

屁柴跳沙發「華麗滾落」！奴才想安撫...牠鬧彆扭不..

愛笑阿柴「咧嘴哈」萌勾6.2萬粉絲　妹控為「食物」..

採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：..

老飼主跳河輕生　2骷髏犬在家等嘸人…餓到「肋骨凸出..

眾人齊唱生日快樂歌祝福　壽星汪興奮「鞠躬答謝」好感..

超貪吃蜥蜴！　偷吃雞蛋誤吞「6顆高爾夫球」下肚....

東森寵物雲歡慶台灣「貓節」！新莊店貓砂、罐罐限時..

大心汪每早坐守床邊...見她睜眼魔性搖擺　背後原因..

紅貴賓腳抬90度「棒溜」！　瞄準目標噴出「射線」尿..

牠運動了嗎？毛孩結紮代謝慢易肥胖　幾招教你「好玩又..

中職／禿子市長韓國瑜開球　中信巧妙安排林明憲接捕

你先吃肉or菜？瘦身遵守「食物消化時間」　肉別留最..

屁柴跳沙發「華麗滾落」！奴才想安撫...牠鬧彆扭不..

搶救大潭藻礁靜坐　公布「檢視鄭文燦保育藻礁言行錄」

泛公股銀總座形成台銀幫　江永昌發難：公股董總都要師..

太永浩證詞：解開北韓體制持久不墜與外交靈活彈性之迷

春光乍洩！中學改裝廁所門變低　男生集體偷窺女生如廁

草埔隧道即將通車　台東縣消防局遠赴瑞士及荷蘭取經

男子無照酒駕拒檢撞警落跑　警網圍捕到案「罪上加罪」

票選「故事森林館」誕生　鄭文燦：送給孩子最好的兒童..

寵物動物熱門新聞

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

喵不吃掉地上飼料：超過3秒了！

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

讀者迴響

熱門新聞

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

喵不吃掉地上飼料：超過3秒了！

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

主人準備午餐萌柴「躺著」監視　狂露謎之微笑：被本汪抓到啦！

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面