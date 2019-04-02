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主子認真臉教兒子「撕壁紙」 　貓奴目睹傻眼：房子是租的欸！

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寵物小組／綜合報導

喵星人竟然會帶壞小孩？日本一名媽媽日前發現家裡的貓咪正在抓牆壁，沒想到兒子也跑過去湊熱鬧，一貓一人就這樣「分工合作」把壁紙給撕了下來，讓她看了哭笑不得說，「房子是租來的欸！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這名媽媽在推特帳號「fukamitoneko」分享2張照片，只見貓咪坐在椅子上，一臉認真地用前腳摳著牆壁，小朋友則在一旁面向角落，似乎正仔細研究著；下張照片中，小朋友和貓咪已然完成「大事」，拿著剝下來的壁紙蹲在地上，畫面可愛又搞笑。

這則po文貼出後不到1星期，就累積超過8萬讚、2.7萬轉推，網友們紛紛留言笑說，「太可愛了」、「可能是兒子和貓咪在合作藝術活動！」、「未來的室內設計師」、「笑到噴咖啡」、「太專業啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 兒子壁紙日本推特

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